Solana deja de cobrar nómina del Ayuntamiento de Badajoz

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 13 de julio 2022, 12:53

Sin un salario de 4.205 euros brutos por 14 pagas al año. Así se ha quedado la hasta el jueves concejala de Policía Local, María José Solana. La edil popular ha sido destituida de todas sus competencias por parte del alcalde como respuesta a que el PP ha roto el acuerdo para apoyar el aumento salarial de la Policía Local. Pierde la nómina, pero percibirá una indemnización por asistencia a plenos y comisiones.

El Boletín Oficial de la Provincia publicó este martes el decreto firmado por el alcalde en el que le retira todas las áreas (Policía Local, Inspección de Aguas y Contratación y Compras), así como la séptima tenencia de alcaldía. El cese lleva aparejado que sale de la junta de gobierno, que es la reunión que los concejales celebran semanalmente para analizar y aprobar los asuntos municipales cada viernes, y, también la pérdida de salario municipal.

En 2019, tras las elecciones, el ex alcalde, Francisco Fragoso, decidió que todos los miembros del equipo de gobierno (PP, Cs y entonces Vox) cobrarían una liberación completa por primera vez. Según los presupuestos de 2022, hay diez ediles que perciben el cien por cien del salario y otros tres que perciben el 80%. Estos tres últimos pueden compatibilizar los ingresos públicos con otros. Solana era una de las que percibían el cien por cien, por lo que el alcalde cuenta ahora con una liberación vacante.

Según las cuentas de este año, el salario de los concejales liberados por completo asciende a 4.205 euros brutos por 14 pagas.

Ha sido el popular Antonio Cavacasillas, número uno del PP en el Ayuntamiento, quien ha dado a conocer que la concejala ya no está liberada al haber perdido las delegaciones y la tenencia de alcaldía. Al no tener atribuciones, no está liberada. Y esto implica que ya no cobrará el salario ni tendrá las aportaciones municipales a la Seguridad Social.

De todas formas, Cavacasillas insiste en que el PP quiere que Solana sea restituida de todas sus atribuciones y, por tanto, de los ingresos municipales.

De momento, el alcalde se ha negado a recuperarla para la Policía y el decreto por el que ha recuperado las competencias municipales es oficial y público. Hasta que el PP no proponga a otro concejal para hacerse cargo de esto, el alcalde es el encargado del trato directo con sus delegaciones. Entre ellas, de la Policía Local, que ha protagonizado varias polémicas desde inicios de año y que ha negociado un aumento salarial que, una vez firmado, se le niega.

«Estamos en una situación de entendimiento», ha destacado este miércoles Antonio Cavacasillas sobre su relación con el alcalde. «Seguimos manteniendo el contacto, pero tenemos esta situación de impass porque el alcalde no está» al haberse cogido dos días de descanso. Por este último motivo, Gragera ha delegado las funciones en Cavacasillas hoy miércoles y mañana jueves.

Cobro por plenos y comisiones

Los concejales que no están liberados perciben una indemnización por asistencia a plenos y comisiones. Según los presupuestos de 2022, ingresan 250 y 150 euros por asistencia a cada sesión de pleno ordinario y extraordinario respectivamente.

Por cada comisión informativa a la que asistan será de 150 euros por cada una de ellas con un número máximo de cuatro asistencias mensuales.

Además, por cada junta rectora u órgano equivalente en los organismos Autónomos, cada miembro de la corporación integrante de las mismas podrá percibir un máximo de seis asistencias al año, por importe de 150 euros por sesión.

Este es el método de cobro de los concejales de la oposición.