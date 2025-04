El socavón de Castelar estará reparado a inicios de septiembre, según Vías y Obras

Vías y Obras espera tener reparado el socavón que obliga a cortar el tráfico en el entorno de Castelar a finales de este mes de ... agosto o inicios de septiembre.

El concejal del área es Carlos Urueña, quien confía en terminar la dotación de instalaciones y tener el terreno preparado para aglomerarlo.

Por instalaciones se refiere a la dotación de todos los servicios, que es la actuación que realizan ahora. «Hay que poner todos los servicios: riego, alumbrado, un semáforo, línea eléctrica, acometidas del instituto, ... Una vez que termine esta semana o la próxima, se hormigona y ya se deja para aglomerar».

El aglomerado de esta zona se dejará para finales de la próxima semana, en torno al 25 ó 26, o el inicio de la siguiente. Su idea es incluirlo en una nueva campaña de aglomerado que comenzará por Ciudad Jardín.

«Al final la obra ha sido bestial porque había una profundidad de nueve metros en algunas zonas. Si no hubiera afectado a la red de saneamiento, no habría habido tantos problemas. Pero el firme se hundió y aplastó la bóveda de ladrillo del saneamiento. Para arreglarlo, ha sido necesario abrir más el agujero para que la maquinaria pudiera acceder», explica Urueña.

Todo esto causa molestias en comerciantes y vecinos, que reclaman agilidad para reparar el socavón de la calzada de la calle Rodrigo Dosma. Este surgió por la rotura de una tubería de riego el 21 de julio. El próximo domingo se cumplirá un mes.

Los afectados creen que las obras marchan demasiado lentas.

Óscar González, de 45 años y que trabaja en el barrio, se queja por el retraso de los plazos. «La verdad es que me parece mal que estas cosas se alarguen, como pasa con todo en esta ciudad», añade.

Este pacense predice que si no lo arreglan antes de que acabe el verano, será nefasto para la circulación cuando los niños vuelvan al colegio. Entiende que en estas fechas pueda haber menos actividad en la construcción, pero pide premura para acabar esta obra.

Al trabajar en el barrio, González se ve más afectado para acceder a su empleo. «Tengo que dar la vuelta y además me cuesta aparcar», afirma.

Las tiendas y otros negocios de la zona tienen problemas para que sus clientes accedan. Manuel Esteban Gallardo, dependiente de la frutería La Bomba (junto a Puerta Palmas), piensa que es muy «fastidioso» para la circulación y eso ocasiona en un menor número de clientes. «Hay gente que ni siquiera viene», lamenta.

Este trabajador ha notado que desde se abrió el socavón, la circulación ha disminuido. En su opinión, Badajoz en general «no está muy cuidada».

Como conductor y empleado en una tienda que recibe materia prima continuamente, el corte de tráfico le perjudica para realizar con fluidez su trabajo. A la hora de traer las cargas se le hace «un poco tedioso», afirma.

Otra trabajadora, Inmaculada Infante, vendedora de Sadinba servicios, es una de las menos afectadas gracias a que su tienda tiene justo enfrente una parada de taxis. Estas plazas son utilizadas por sus clientes para dejar un momento el coche y así poder comprar en la zona. Pero la Policía está pasando más a menudo debido al abuso que hacen algunos conductores de esa parada. Los agentes pretenden evitar que la gente dificulte la poca circulación que queda.

Infante opina que los trabajos están siendo «un poco lentos». «Para empezar, el centro histórico es horrible para aparcar. Limita las plazas, te tiras un montón de tiempo buscando sitio. Eso hace que nosotros lleguemos más tarde a trabajar. Entre las vueltas que hay que dar y esto, es horrible», protesta.

Los taxistas de la zona también tienen problemas para circular por el barrio. Antonio López, profesional del volante, ha sufrido ese cambio. «Esta es una arteria bastante conocida en Badajoz, con bastante tráfico. El agujero nos hace dar vueltas por otro lado. Es muy incómodo para nosotros, y la gente tiene que esperar más», relata.

Bajo su perspectiva, a pesar de que estemos en pleno agosto, es algo «que deberían haber acabado ya a pesar de ser un mes complicado».

Todo esto les obliga incluso a ir en dirección prohibida, e incluso llegan a rechazar a algunos clientes para evitar problemas. «Si piden un taxi para recogerlos allí y me van a hacer dar dos vueltas más de la cuenta, no voy a ir porque el taxímetro marcará más y la gente protestará. Así que para evitar pelearme con el cliente, no voy», admite.