Skoda sustituirá los coches de doce años de antigüedad de Alcaldía

Los dos coches que el Ayuntamiento iba a adquirir mediante renting para uso del alcalde y los concejales serán de marca Skoda, que es la que usará la empresa Andacar, ganadora del concurso.

El pasado jueves, el regidor, Ignacio Gragera, aseguró que se usará esta fórmula de renting porque se desconoce cuál va a estar la normativa medioambiental dentro de cuatro años respecto a las emisiones de los vehículos. El contrato incluye además el mantenimiento. Además, añadió Gragera que los vehículos actuales tienen más de doce años de antigüedad. Uno de ellos está averiado, su arreglo cuesta 11.000 euros y tiene 500.000 kilómetros. Y el otro tiene otros 400.000.

Como ya adelantó HOY, los nuevos se van a alquilar mediante el procedimiento de 'renting' con un contrato que se ha adjudicado a Andacar SA por 156.816 euros. Es la primera vez que el Ayuntamiento opta por esta fórmula, dado que «proporciona mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes del entorno», según fuentes municipales.

El periodo de uso es de cuatro años sin prórroga y el contrato debe incluir el seguro, el mantenimiento integral (revisiones, cambios de aceite, etc), asistencia en carretera, sustitución de neumáticos según desgaste, vehículo de sustitución en caso de avería superior a 48 horas en la ciudad de Badajoz, así como la gestión y el pago de los impuestos y las tasas. También el cambio de neumáticos cada 40.000 kilómetros, además de que, en el caso de que sean necesarias reparaciones, deberán recurrir a repuestos nuevos y de marca oficial. Todo esto costará 19.602 euros al año por cada vehículo.

Andacar es la única empresa que concurrió a la licitación y para ofrecer dos coches con tecnología híbrida o híbrida enchufable, y una potencia de 150 caballos. La licitación no se refería a ninguna marca. El concurso se ha solucionado este verano y contratado a la empresa por 24.000 euros menos del precio de licitación.

Los dos vehículos se destinan al uso institucional del alcalde y se alquilan sin conductor, dado que el Ayuntamiento tiene en plantilla.