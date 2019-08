Un sistema anticolisión evitará la muerte de aves en la carretera de Valverde Uno de los ejemplares electrocutados. :: hoy La actuación se realizará después de que Francisco Ruiz, vecino de la zona, haya denunciado la muerte de ejemplares por electrocución CANDELA CARMONA BADAJOZ. Domingo, 11 agosto 2019, 08:55

La red eléctrica de la carretera de Valverde contará con un dispositivo de protección para evitar que las aves se electrocuten al posarse. Así lo ha confirmado Endesa después de la queja de un vecino que denuncia que muchas aves, como búhos, milanos o águilas, han muerto en estos tendidos.

Actualmente en la carretera de Valverde los tendidos eléctricos cuentan con un sistema que evita que las cigüeñas se posen o hagan sus nidos encima. Pero ese dispositivo no impide que las aves de mayor tamaño sufran electrocuciones, tal como asegura Francisco Ruiz, vecino de la zona, que ya ha visto morir varios ejemplares. «Lo he denunciado a la Guardia Civil y al Seprona, pero Endesa, que es la empresa responsable, no pone solución alguna», declara.

Este pacense explica que existen dos tipos de accidentes de aves: la electrocución en el poste y la colisión contra los cables. También alerta de que ya ha detectado la muerte de varias aves protegidas. Búhos reales, cigüeñas, águilas calzadas o milanos reales son algunas de las más afectadas. Este problema tiene solución. En otras zonas, los postes cuentan con sistemas eficaces que hacen que las aves no sufran ningún daño. «Es una pena que no se resuelva inmediatamente pues muchas de las aves que mueren están protegidas. Además, es un problema que tiene una solución muy rápida y poco costosa», añade Ruiz.

Espirales blancas, amarillas o naranjas de polipropelino, tiras de neopreno con cinta luminiscente o abrazaderas negras colgantes, son algunas de las soluciones más comunes para evitar que las aves se aproximen a los postes de luz.

«Endesa está coordinada con el Seprona y la Guardia Civil, por lo que en cuanto se tiene notificación de redes que pueden afectar a la avifauna, se toman medidas correctoras», asegura Verónica Becerril, responsable de prensa de Endesa.

Desde la eléctrica se ha confirmado a HOY que el problema se solucionará instalando dispositivos de protección. Para ello, instalará un sistema anticolisión formado por espirales que se colocan a lo largo del tendido eléctrico por las zonas de mayor paso de aves para que sea visible. Igualmente se instalarán dispositivos que dificulten e impidan el posado de las aves en puntos peligrosos. Becerril ha recordado que «en el último año la empresa invirtió cerca de 200.000 euros en la ejecución de medidas para la protección de la avifauna».

Estas actuaciones se llevan a cabo en coordinación con la Junta de Extremadura y los ayuntamientos de las zonas en las que más proliferación hay de aves, puesto que en muchos casos la colocación de los sistemas y el acceso a los nidos exige atravesar zonas de cultivo.

Hasta ahora, la compañía ha renovado y adecuado cerca de 100 apoyos eléctricos (postes), sobre todo de las zonas de las Vegas Bajas, en el entorno de Mérida y Badajoz, y en la zona suroeste de la provincia.

Ahora notificará a la Junta de Extremadura las medidas a desarrollar para proteger las especies de fauna y flora en el tendido eléctrico de la carretera de Valverde para evitar que se repitan las electrocuciones.