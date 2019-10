Siri, mi candidata

Estamos llegando a un punto en la vida política española que raya el absurdo. Cualquier guion cinematográfico al estilo 'Amanece que no es poco' se queda corto en comparación con el espectáculo que están ofreciendo nuestros líderes. ¿Líderes? Ya no quedan líderes con carisma suficiente para convencer no solo al electorado, sino al aliado necesario. Decían de Adolfo Suárez que convencía a quien se le pusiera por delante y no creo que él lo tuviera más fácil cuando debió hacer posible una ley de partidos en la que cupieran, ahí es nada, los rojos. No es cuestión de comparaciones, siempre son desagradables, solo advierto la falta de cintura, de estrategias que permitan ceder aquí para ganar allí, llevarme al defensor y abrir hueco donde, quizá, se inicie la jugada perfecta. Un Gento de la política con la mira puesta más allá del discurso de investidura. Pero parece que el asistente inteligente de los dispositivos de 'Apple' lo haría mucho mejor que nuestros representantes y más barato también. -Siri, prepara unos presupuestos generales con estos porcentajes por áreas. -Para cuándo, ¿tres horas o tres minutos? ( Y sin Consejo de Ministros, ¡una pasada tú!) -Mañana te pones con la negociación sindical, contraprestaciones del tipo días libres, menos horas por jornada, subimos si hace falta los asuntos propios a 33, pero nada que suponga gasto. ¡Ah! y una rueda de prensa en términos conciliadores con los nacionalistas, ya me entiendes, sí pero no, que parezca que es pero no es, hablando se entiende la gente y luego ya veremos. Por favor, presenta tu candidatura, seguro que arrasas. Estos no conocen, en la versión femenina, el poder de convicción de tu tono de voz, cadencioso y sutil como ninguno. Siri, mi nueva candidata a la presidencia del Gobierno.