Los sindicatos de Policía Nacional advierten que dejan avisos sin atender por falta de agentes en Badajoz

No hay suficientes efectivos para atender una ciudad de 150.000 habitantes. Es la denuncia que ayer realizaron cuatro sindicatos de la Policía Nacional, que ... advirtieron que dejan llamadas sin atender por falta de efectivos.

SUP, Jupol, CEP y UFP se muestran preocupados por que los servicios de radiopatrulla tengan cada vez menos efectivos en la calle y alertan de una degradación del servicio que reciben los pacenses.

No es habitual que los cuatro sindicatos se unan para realizar reclamaciones. Son muy pocas veces las que han hecho en los últimos años y solo hay un plante, en mayo de 2023, convocado por estas centrales sindicales a las puertas de la comisaría. Se concentraron para denunciar sobrecarga de trabajo, falta de personal y medios, así como la atribución de funciones impropias y amenazas con la apertura de expedientes disciplinarios. No hay muchos más.

Ayer martes no convocaron ninguna concentración, pero los cuatro se unieron para denunciar la falta de personal en la Brigada de Seguridad Ciudadana de Badajoz. Dicen que los servicios de radio-patrulla cuentan con «cada vez menos efectivos en la calle», lo cual pone «en riesgo la seguridad física» de los compañeros, que no pueden atender al ciudadano «de manera eficiente, ni dar un servicio público con garantías».

No proporcionan una estimación del número de efectivos que necesitan ni de los que hay en activo.

Desde el sindicato unificado de Policía (SUP), Manuel Calderita sí especifica que «en una mañana hay una o dos llamadas que no se pueden atender porque solo tenemos dos o tres coches en la calle. Y uno está en una conducción [traslado de preso], otro vigilando a un caso de riesgo extremo de víctima de violencia de género y no hay más coches. Eso se lo venimos manifestando al jefe superior de Policía», señala. Estas denuncias internas no han surtido efecto y por eso han dado el paso de unirse en un comunicado. Quieren que se amplíen los turnos rotatorios de 24 horas, entre otras cosas.

Dice Manuel Calderita que la prisión se incluye entre las tareas de la brigada de seguridad ciudadana. «Hay que hacer conducciones de prisión de día, noche, a urgencias, al médico en festivos y fines de semana. A esos radiopatrulla se les quita de la calle».

Pone como ejemplo un incidente ocurrido en la plaza de los Alféreces en octubre de 2023, cuando un hombre se paseó con un arma blanca y tuvo que ir la Guardia Civil en lugar de la Policía Nacional por falta de efectivos.

Tanto SUP como UFP advierten que la cárcel y el traslado de los internos en su desplazamiento corresponde también a estos agentes que patrullan las calles. «Se lleva custodiando desde hace meses con servicios policiales bajo mínimos, cubriéndose con una capacidad operativa abiertamente enfrentada a la prudencia y a la operativa policial», señala Calderita.

Este rechaza dar el número de efectivos que faltan o que forman parte de esta brigada porque no quieren crear alarma social. Pero, aún así, pone como ejemplo que si hay diez efectivos por turno realmente no son diez. «Hay que restar vacaciones, permisos e historias. Venimos reivindicando a la jefa superior, María Elisa Fariñas, que en cada turno tiene que meter a más gente. Se empeñan en decirnos que con diez o doce hay suficientes».

En la jefatura, dicen desde SUP, trabajan 400 funcionarios y creen que debería haber más efectivos en las calles.

Este sindicato no tiene tan claro que Badajoz sea una ciudad tan segura como se cree, dado que ha crecido mucho y existen muchas barriadas que vigilar. «Siempre suceden cosas. Es muy grande y el número actual de policías es insuficiente».

Por todo ello, los sindicatos solicitan a la Delegación de Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía de Extremadura «una respuesta inmediata e inminente para poder dar un servicio digno al ciudadano y a sus policías», ante estos hechos que «son preocupantes y que suponen un anormal funcionamiento de los servicios públicos policiales», concluyen.

Desde la UFP, Juan Manuel Gordillo explica que es necesario realizar una catalogación nueva de los puestos de trabajo. Las tareas han ido cambiando y las radiopatrullas han ido asumiendo más funciones sin que hayan variado las descripciones de cada plaza. En los últimos años se ha incrementado, sobre todo, la vigilancia sobre mujeres con riesgo extremo de violencia de género, lo que moviliza una patrulla junto a sus domicilios. O, también, tareas con drones y en riesgos laborales. «Hay muchos servicios estáticos. Prestamos cada vez más servicios con el mismo catálogo de hace años», incide Gordillo.

Por eso cree que la Jefatura debe plantearse aumentar los efectivos o reorganizar los que ya tiene.

322 efectivos más

Desde la Jefatura de la Policía Nacional no ofrecieron datos de efectivos ni quisieron contestar a las denuncias sindicales. Pero sí lo hicieron desde la Delegación del Gobierno, donde argumentan que «ninguno de los servicios referidos es de nueva creación, son los mismos que se venían prestando hasta ahora».

La Delegación ofrece datos regionales y afirma que existen hoy 322 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado más que en 2018. De ellos, la Policía Nacional dispone de 139 agentes y la Guardia Civil, del resto. Esto supone un incremento real del nueve por ciento con respecto a diciembre de 2018.

En cuanto a la Policía Nacional, en 2018 se contaba con 1.050 efectivos y ahora cuenta con 1.189 (un trece por ciento más). «De la provisión de plazas de agentes a la plantilla, un número importante de estos efectivos se han destinado a Seguridad Ciudadana», dicen.