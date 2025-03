Los sindicatos dicen que no hay suficientes policías en Badajoz

Tanto los sindicatos de la Policía Nacional como de la Local denunciaron ayer que los efectivos en la ciudad son insuficientes. Fue su respuesta al ... anuncio de la Delegación del Gobierno en Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz de incrementar la vigilancia en la ciudad ante los últimos delitos, especialmente en el Casco Antiguo.

La Confederación Española de Policía, CEP, en Extremadura, solicitó ayer al delegado del Gobierno «que deje de decir medias verdades», y que presione para traer más policías a la región y que inicie la actualización de los catálogos de puestos de trabajo. «Si no es capaz de ello, que dé un paso al lado y que dimita de sus funciones».

«Ahora hay una mayor alarma social por los sucesos que han ocurrido y vamos a asegurar una mayor presencia policial con carácter inmediato» Francisco Mendoza Delegado del Gobierno en Extremadura

Este sindicato policial también lanzó un mensaje de calma ante la oleada de robos. «La Policía hará lo que ha hecho siempre, poner a disposición judicial a los autores de estos delitos, y lo hará porque estamos en manos de los mejores profesionales, todo ello a pesar de la falta de medios humanos y materiales».

Por su parte Aspolobba, que representa a los municipales de Badajoz, indicó ayer que la carencia de efectivos es «aún más grave para la Policía Local que la Nacional». Este sindicato puso en duda que se reactive la comisaría de Montesinos porque aseguran que no hay agentes para ir destinados allí.

El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, negó ayer en Mérida la carencia de efectivos e indicó que se han incrementado en 900 los agentes nacionales en cinco años en la región.

«Queremos hacer el encaje todos los turnos en la comisaría de Montesinos, pero aún no está definido» Gema Cortés Portavoz del Ayuntamiento de Badajoz

En cuanto a Badajoz añadió que «ahora se denota una mayor alarma social por los sucesos que han ocurrido en las dos últimas semanas. Vamos a asegurar una mayor presencia policial con carácter inmediato, además de reforzar esa presencia policial de manera más continua y permanente a través de las comisarías (Plaza Alta y Montesinos)».

Lo que no hay es aún fecha ni detalles sobre el refuerzo en la comisaría de Montesinos. Así lo confirmó la portavoz municipal, Gema Cortés. El Ayuntamiento de Badajoz no puede precisar cuántos agentes derivará a las instalaciones ni tampoco cuántas horas al día podrán cubrir. Aunque el objetivo, según indicó Cortés, es que alcance las 24 horas. «Queremos hacer el encaje todos los turnos, pero aún no está definido. Hasta que no estén organizadas las plantillas no podremos decir nada».