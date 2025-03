«¡Gragera, no te enteras, queremos la carrera!», ha sido uno de los gritos más jaleados por los vecinos de El Progreso que han protestado ... este jueves en la plaza de España por la cancelación de la Carrera de la Salud. Tradicionalmente esta prueba popular se celebraba en su barrio, pero el Consistorio solo se lo autoriza si lo trasladan al parque del río, a lo que se niegan.

Como queja una treintena de vecinos de los barrios de Padre Tacoronte han simulado una carrera delante del Ayuntamiento usando dorsales y corriendo por esta céntrica zona. También han gritado a los responsables municipales. «¡Eso, eso, eso! Carrera en El Progreso!» o «En el río no, en el barrio sí».

Gloria González, portavoz de la Comisión Comunitaria de Salud de El Progreso, ha asegura que la pérdida de esta prueba es un golpe a la autoestima de sus barrios. «Es perder una actividad que nos provoca muchísima ilusión y mucho refuerzo al trabajo que hacemos colegios, centro de salud, colegios, asociaciones de vecinos, empresarios... Trabajamos mucho por mejorar las condiciones de nuestra zona y este es un elemento de autoestima, de orgullo. Que venga la gente y diga: pues he ido al Gurugú y no nos come nadie».

«El objetivo de nuestra carrera es que la gente de Badajoz: corredores, niños, todos vayan a nuestra zona a algo bueno. Tenemos mala fama y un estigma social muy negativo que lo viven y lo perciben los ciudadanos. Queremos que la gente venga de fuera a ver algo bueno», se lamenta Gloria González. «No tiene sentido ir al río porque al río se va cualquier día».

La comisión comunitaria está formada por vecinos y asociaciones de los barrios al norte de la vía del tren: Luneta, Colorines, Grupo Sepes, Gurugú, Santa Engracia (Las 800) y El Progreso. La carrera organizada por ellos debía ser en mayo, pero rechazaron su recorrido. Volvieron a solicitarla para el pasado domingo, 23 de octubre, pero la respuesta volvió a ser negativa. «No sabemos porqué. Intuimos que es por el problema de la policía (el conflicto de los servicios extraordinarios), pero a nosotros por escrito solo nos han dicho que tenemos que cambiar el recorrido».

La última edición de la Carrera de la Salud, en 2019, fue un éxito. Contó con 800 participantes. Sus organizadores defienden que el recorrido que repetieron durante tres ediciones está autorizado por el Ayuntamiento, por lo que no tiene sentido que lo cambien. «Es oficial, aprobado por el pleno».

Además, los organizadores alegan que cuentan con más de 100 voluntarios y la colaboración de Protección Civil, por lo que no necesitan muchos efectivos. Un tramo de la calle Gurugú y la avenida Padre Tacoronte se cortarían durante hora y media. «En Badajoz, que me parece muy bien, tenemos feria, Carnaval, Almossasa, carreras de la Fundación Municipal de Deportes y eso sí. Lo nuestro no y es lo más chiquinino».

Desde El Progreso aseguran que no se rendirán y seguirán pidiendo el recorrido tradicional de su carreras hasta que se lo concedan. En su manifestación contaron con el apoyo de los partidos de la oposición con ediles como Raúl Cambero, Silvia González y Cándida Arce del PSOE, la concejal de Unidas Podemos Erika cadenas y también el edil del grupo de Gobierno Alejandro Vélez.

La Carrera de la Salud no es la única prueba deportiva afectada por el conflicto. Recientemente sus organizadores también tuvieron que cancelar la Carrera contra el Cáncer que se celebraba en el polígono de La Paz.