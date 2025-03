La silla de ruedas que ha ido de graduación, a exámenes y al concierto de Robe Iniesta

Un tropiezo seguido de una mala caída le ha inmovilizado el pie a Lidia Ros. Esta pacense sufrió una aparatosa caída el pasado 10 de ... mayo, que derivó en un esguince de tobillo de tercer grado, con desgarre óseo.

Una escayola y no apoyar el pie durante un mes ha sido el tratamiento a seguir. Las muletas no eran una opción para ella, y en casa no disponía de silla de ruedas para asistir a todos los eventos que tenía en las últimas semanas. Como la graduación de su hijo, los exámenes de regulación de su puesto de trabajo o el concierto de Robe Iniesta.

«Me planteé no asistir, no podía caminar y no me manejo bien con las muletas. Comprar una silla de ruedas no era una opción porque sólo la necesito un mes. Entonces me hablaron de El Prestao».

Fue en este espacio de la fundación Atabal donde Lidia consiguió resolver su problema.

Tras informarse sobre las características del objeto, Lidia se sacó el carné de socia y su hijo acudió a por la silla de ruedas. Una silla que sacó prestada y gracias a la cual pudo acudir a la graduación de su hijo o hacer el examen de regulación del puesto de trabajo, que se celebró en la Universidad de Extremadura.

«La podemos tener como máximo un mes, yo la saqué para tenerla 10 días pero lo he prorrogado», cuenta esta usuaria, que tendrá la silla bajo su uso hasta el 12 de junio».

Hasta entonces estará anotada en el registro de personas que han sacado uno de los objetos que ofrecen en El Prestao.

La silla de ruedas no sólo le ha permitido a Lidia continuar con sus obligaciones, también ha podido disfrutar del concierto que Robe Iniesta dio hace unas semanas en Cáceres. «Llegué a pensar en vender mi entrada, pese a que la tenía comprada hace tiempo. Pero no me devolvían el dinero y decidí ir en silla».

Lidia está muy satisfecha con el servicio que ofrece este proyecto que funciona desde hace apenas un mes en la ciudad.

«No es fácil encontrar una silla de ruedas, y menos aún que alguien te la quiera dejar. Es ideal el servicio que dan en este espacio, muy necesario en la ciudad», destaca esta usuaria.

En cuanto al préstamo de ortopedias, Quercus destaca la importancia de poder acceder a sillas de ruedas o muletas, ya que son elementos muy costosos a los que no todas las personas tienen acceso. Por otro lado, muchos de los usuarios de estos materiales solo los utilizan de manera temporal por lo que tampoco es rentable para ellos comprarlos. Mientras que en este espacio se puede hacer uso de ellos, gracias a la solidaridad de los donantes.