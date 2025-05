Siete meses de cárcel por dejar morir a su perro en la terraza de su casa de Talavera

El Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz ha impuesto una condena de 7 meses de prisión a un vecino de Talavera la Real ... que fue procesado después de que se localizara en la terraza de su casa un perro rodeado de excrementos que debía llevar muerto alrededor de dos meses.

En la sentencia se explica que el acusado, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, era el dueño de ese animal, un perro que no estaba registrado ni vacunado y que, además, no tenía colocado el microchip obligatorio.

El can fue localizado después de que un vecino alertara de la posible existencia de ese animal muerto, una sospecha que fue confirmada tanto por la Policía Local de Talavera como por los agentes de la Guardia Civil.

En el informe realizado por los veterinarios de Salud Pública se recoge que la terraza en la que se encontraba el animal tenía unos 15 metros cuadrados y contaba con una caseta de madera. Dentro estaba el perro, en avanzado estado de descomposición y rodeado de excrementos.

El servicio veterinario no pudo concretar la edad pero sí indicó que debía tener «varios meses de vida». «La terraza se encontraba en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, con gran cantidad de heces del perro esparcidas», indicaba el informe.

Esas apreciaciones coincidían con las realizadas por los agentes de la Policía Local de Badajoz, quienes incluían en el informe que la persona que había alertado de los hechos indicó que el perro había muerto «por abandono, al no haberlo alimentado».

Para esclarecer lo ocurrido se tomó declaración tanto al procesado como a otras dos personas que residían en la vivienda en la que sucedieron los hechos.

El acusado negó que el perro fuese suyo y rechazó ser él quien lo cuidaba. También dijo que desconocía cómo había llegado allí.

Las otras dos personas eran un hombre y una mujer que dijeron no haber visto ni oído a ningún perro dado que ellos ocupaban el bajo «y no subieron a la terraza».

Tras escuchar esas explicaciones el juez consideró que el responsable de lo ocurrido era el dueño de la vivienda. «No es creíble que el perro hubiera llegado allí por sus propios medios, a una terraza en la parte superior de una casa. Además, se encontraba en el interior de una caseta de perro, con otros utensilios propios de un perro y con numerosas heces».

En todo caso, no se ha podido determinar si el perro murió por inanición o bien a causa de alguna enfermedad. «Pero tanto en un caso como en otro es relevante como causa de la muerte la falta de la más mínima atención al animal por parte del acusado».

Los hechos han sido considerados un delito consumado de maltrato animal causando la muerte, para el que se imponen una pena de 7 meses de prisión y dos años y tres meses de inhabilitación espacial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. La sentencia, que no es firme, también condena en costas al procesado.