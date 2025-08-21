Siete investigados en Badajoz por alterar pruebas durante la detección de tuberculosis bovina

R. H. Jueves, 21 de agosto 2025, 13:56 | Actualizado 14:01h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha investigado a siete personas en Badajoz por sus delitos contra la salud pública, maltrato animal, intrusismo profesional, estafa y pertenencia a grupo delictivo dentro de la operación 'Saxum Tuberculum'. Cuatro de ellos fueron sorprendidos cuando alteraban pruebas durante las pruebas de detección de tuberculosis bovina y los otros tres son administradores solidarios de la empresa que gestiona la explotación ganadera.

El pasado octubre, el equipo Roca de la Guardia Civil de Badajoz acudieron a una explotación ganadera del término municipal para comprobar que las pruebas de saneamiento de detección de tuberculosis bovina llevadas a cabo por el Servicio de Sanidad Animal de la Junta no se estaban alterando. Los agentes acudieron durante las 72 horas siguientes a la inoculación del antígeno que, en caso de ser positivo, produce una reacción local inflamatoria inducida.

En dicha visita, sorprendieron a cuatro trabajadores manipulando medicamentos cuando durante el proceso no se puede administrar ningún fármaco a los animales para evitar la alteración de los resultados.

En este momento, algunas reses se encontraban ya en un corral y otras estaban aún en el interior, donde los operarios reducían su espacio de movilidad para facilitar la observación de la zona previamente inyectada por el antígeno. En caso de hallar inflamación, administrarían medicamento para contrarrestarla y de esta manera, evitarían que los servicios veterinarios detectaran la enfermedad.

Ampliar Medicamentos intervenidos.

Los agentes inspeccionaron las reses junto a los veterinarios y observaron un positivo en tuberculosis. Además, intervinieron una jeringuilla en un contenedor de deshechos que ya había sido utilizada y que, una vez analizada, se pudo saber que trataba de un corticosteroide antiinflamatorio con una amplia gama de efectos secundarios.

En las instalaciones también hallaron numerosos medicamentos de uso veterinario y humo, algunos incluso caducados, con útiles pra su administración. En el transcurso de la investigación se constató que su tenencia era injustificada y no se pudo acreditar la trazabilidad de algunos de ellos.

La finalidad de esta práctica sería evitar la inmovilización de los animales, que se verían expuestos a un seguimiento riguroso con el objetivo de controlar la propagación de la enfermedad y garantizar la protección de la salud pública, con las consiguientes pérdidas económicas que supone al ganadero. Ante todo esto, se inmovilizó el ganado.

El pasado mes de junio, se instruyeron diligencias a los siete investigados, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Badajoz.