Siete asociaciones se unen en defensa del Casco Antiguo de Badajoz

Un catálogo de ruinas o más dotación policial para el casco antiguo. Dos propuestas que Proccab (la plataforma por la recuperación, el ocio y la ... convivencia del casco antiguo de Badajoz) hace al Ayuntamiento y a la Delegación del Gobierno. Dos ejemplos de lo que la recién creada entidad, que se ha presentado en la mañana de hoy, considera necesario para el barrio. Y una exigencia: «Si de aquí al 31 de diciembre no se toman medidas concretas, nos pondremos en marcha», ha manifestado Pedro Centeno, de SOS Casco Antiguo, uno de los colectivo que se han unido en la nueva plataforma.

Eso sí, no han aclarado qué acciones emprenderán si no son escuchados por las Administraciones, aunque no descartan manifestaciones ni medidas judiciales. A partir de ahora, una vez presentada, la plataforma solicitará reuniones con el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno, las dos instituciones a las que responsabiliza, principalmente, de la degradación del barrio.

Proccab está formada por siete asociaciones (Asociación de vecinos San José, Asociación de empresarios del Casco Antiguo, Asociación Cívica CIudad de Badajoz, Asociación de Amigos de Badajoz, Asociación YMCA, SOS Casco Antiguo y Fundación CB), que se han unido para demandar a las administraciones públicas mayor atención al centro histórico de la ciudad. «No es que se tomen medidas erróneas, es que no se toman medidas para el casco antiguo», ha expuesto Centeno.

Ante esta realidad, han decidido crear un nuevo colectivo que sirva para exigir soluciones y proponer ideas que sirvan para regenerar el barrio, como se ha declarado en la presentación. «Proccab nace de la necesidad», ha expuesto Vicente Rolo, presidente de la plataforma, para añadir que el barrio lleva años en decadencia. «Se pierden comercios, establecimientos y vecinos», ha asegurado.

La primera acción ha sido la redacción de un manifiesto en el que centran en cuatro puntos esenciales los problemas del barrio: la seguridad, la rehabilitación y regeneración de las calles, los aparcamientos y la dinamización.

En ese documento se piden, entre otras cuestiones, actuaciones para combatir el menudeo de droga que, en su opinión, ahuyenta a los vecinos, los comerciantes y los visitantes al crear una percepción de inseguridad de la zona. «Nos faltan 300 policías nacionales», ha apuntado Centeno.

También se exige un plan integral de recuperación y adecentamiento de calles, edificios y mobiliario. «Buscamos un barrio unificado», ha comentado Rolo, para poner las calles Amparo o Luis de Morales como ejemplos del abandono de la zona centro.

Otro de los puntos del manifiesto va dirigido a facilitar la llegada al barrio de los vecinos de toda la ciudad. «Se han perdido más de mil aparcamientos en los últimos tres años y medio», ha calculado el presidente de la plataforma, que entiende que eso repercute negativamente en los negocios.

En este sentido, desde Proccab reclaman planes de dinamización dirigidos, prioritariamente, al sector hostelero y comercial. «Hemos perdido 200 comercios en dos años», según Rolo. Por eso esperan que este nuevo colectivo sirva de canal de comunicación directo con el Ayuntamiento de cara a promover acciones que sirvan para dar más vida al centro. «Con nuestras propuestas, le vamos a hacer parte del trabajo a los responsables políticos», ha insistido.

Por último, los responsables de la plataforma han señalado que ésta se encuentra abierta a la llegada de nuevos colectivos y asociaciones, así como a vecinos que quieran aportar ideas. Para ello habilitarán canales de comunicación con la ciudadanía. «Tendremos un correo electrónico que servirá de buzón de sugerencias o denuncias», ha puntualizado Rolo.