Siete asesinatos y un concierto para apagar el mes de agosto en Badajoz

Ya ha sido la última noche de agosto, un mes en que se confirma un verano más que en Badajoz, al menos por el Casco ... Antiguo, hay gente un fin de semana. Además, hay ganas de hacer cosas. El viernes por la noche, en La Alcazaba, no faltó público para ver diversas actuaciones a las que ahora llaman 'performances', desde música con arpa a zancudos habitando el recinto o nuevos deportes como el 'pole dance'. Eso el viernes, pues anoche, más.

Este sábado, en la plaza de San José, más de cuarenta «morbosillos», como bromeó la guía, eligieron hacer una ruta si no cultural, diferente, escuchando historias de asesinatos reales ocurridos en el Casco Antiguo. No muy lejos, en la muralla de la calle Estadium, recientemente despejada y a la que habrá que dar contenido poco a poco, se escuchaba la música de Gecko Turner, artista consagrado que tras criarse en San Roque, regresa a menudo a su ciudad, que da título a su último disco 'Everybody knows somebody from Badajoz'.

Y así, escuchando crímenes entre las callejuelas, y siguiendo el compás de un soul afromeño a medianoche y en manga corta, los pacenses pusieron el broche a La Ciudad Encendida, ese proyecto de la Concejalía de Turismo que, en palabras de sus promotores, quiere difundir el patrimonio humano de Badajoz.

Anoche, la guía oficial Maribel Paredes, volvió a acaparar la atención de unos cuarenta inscritos que querían escuchar una crónica negra de la ciudad 'in situ'. Nada más empezar, se fueron ilustrados con una imagen perturbadora, ya que justo en el velador de enfrente, donde la gente bebía y cenaba en esos momentos, hubo una cárcel. De sus respiraderos y celdas aún queda algún vestigio teniendo en cuenta que funcionó más de cuatro siglos (1495-1903).

Ampliar Visita guiada en la noche del sábado. Casimiro Moreno

A pocos metros, en la Plaza Alta, el ambiente no era mucho más alegre a tenor de los relatos de condenados a muerte que si no eran ahorcados, les daban garrote con más o menos compasión. Y así de sugestionados Maribel Paredes se llevó a su grupo por calles y plazas para relatar asesinatos del siglo XIX y principios del XX. Los mismo explicaba que él la mataba a ella con una navaja porque no le había hecho la comida, que narraba la muerte un torero en la calle Hernán Cortés cuando la prensa de la época, demostrando que los memes ya existían, tituló el suceso 'La mejó faena de la temporada, seis heridos, seis' (sic). En este punto, seis crímenes después y pasadas las once de la noche, con un actor vestido de torero que teatralizó la actividad, cesó la ruta guiada bautizada como 'Crónica negra de Badajoz'.

Simultáneamente, la ciudad terminaba de alumbrar, en el sentido vital de la palabra, un nuevo espacio para escuchar conciertos. El corredor verde de la calle Estadium, que es como pretende bautizar la zona el Ayuntamiento, ya lo estrenó el 17 de agosto el grupo local Heiser. No quedó mal la estampa y Gecko Turner, inicialmente previsto en la Plaza Alta, terminó actuando anoche en ese foso de césped con las mismas murallas de fondo. La ubicación está muy bien tirada. Espacio sobra, encanto tiene, sonar no suena mal y te puedes llevar tu silla de tijera o tu manta. Pero ni se ven los baños y, si no vienes provisto y te entra sed, terminas divisando el show desde muy lejos, concretamente desde el (único) bar más cercano. Con todo, la sensación fue positiva y los pacenses se dispersaron pasadas las doce, ajenos a que ya era septiembre, con la certeza de que no tardarán en ir a ver más conciertos allí.

Así se ha apagado esta temporada 'La Ciudad Encendida', una idea del Ayuntamiento por la que a través de actividades variadas, repartidas por julio y agosto, se han ido poniendo en marcha, sobre todo viernes y sábado, y por supuesto de noche para esquivar el exagerado calor que también ofrece esta ciudad, visitas a monumentos, avistamiento de perseidas, magia, yoga (al amanecer), circo, danza , humor, talleres infantiles, música y muchas historias con luces y letras de colores de fondo.