Urbasa en SIBA Salón Inmobiliario de Badajoz

Jueves, 24 de marzo 2022 | Actualizado 25/03/2022 10:50h. Compartir

Viviendas para vivir, sobre todo a raíz de la pandemia. Desde entonces ha aumentado la demanda de casas más amplias, bien estructuradas o con espacios exteriores privados… y estas son solo algunas de las características de los hogares que se encuentran en Las Vaguadas, Badajoz. El sector de las viviendas de lujo en Badajoz tiene un nombre, Urbanizadora Badajoz, o si lo prefiere, URBASA. Una promotora que «ofrece viviendas de lujo con un alto valor añadido al tener zonas comunes para las familias de hoy en día», explica su director comercial, Pablo Sánchez. Estos días estará en el Salón Inmobiliario de Badajoz (SIBA), en el stand número 12.

Ustedes se dedican principalmente a las viviendas de lujo, ¿cuál es la fotografía actual?

La fotografía actual de nuestras viviendas es muy similar a la de cualquier vivienda construida por nosotros a lo largo de estos años, ya que en Urbanizadora Badajoz mantenemos una constante desde siempre en nuestro modelo residencial. Nosotros priorizamos ante todo que la vivienda no sea solo una 'casa', sino que sea un 'hogar', por ello nuestras viviendas siempre están dotadas de un amplio espacio exterior privado, de todas las comodidades, de las mayores calidades tanto en el interior como en el exterior de estas y de unas zonas verdes y de ocio comunitarias, que al ser una extensión de nuestra propia casa, convierten nuestras viviendas en el lugar perfecto para vivir en familia.

¿En qué ha cambiado con respecto a los últimos años?

Como le he comentado en la pregunta anterior, nuestros residenciales no han sufrido un cambio sustancial en cuanto a su 'razón de ser'. Obviamente y con el paso de los años, han ido mejorando y adaptándose a las nuevas tendencias en arquitectura, interiorismo y eficiencia, así como en las comodidades que demandan nuestros compradores, pero sin perder nuestro objetivo desde siempre, que es una forma de vida residencial próxima al centro de la ciudad; esta evolución, es por supuesto extensible a los elementos que se introducen en las zonas comunes, como por ejemplo las pistas de pádel y/o los parques infantiles, que están pensados para un mayor disfrute del ocio y tiempo libre en su propia casa.

Ampliar

¿Cuáles son las zonas de mayor crecimiento en la ciudad de Badajoz? Porque encontramos las Vaguadas, pero la ciudad también está creciendo para zonas como por ejemplo la Avda. de Elvas.

Efectivamente, las zonas de mayor crecimiento de Badajoz se sitúan en el anillo formado por una parte por Las Vaguadas, y por otra la avenida de Elvas. Este crecimiento es lógico por su situación y características, además de que al ser las que acumulan el mayor crecimiento urbanístico en nuestra ciudad, están dotadas de todas las infraestructuras y servicios de la ciudad y perfectamente comunicadas con el centro. Lo que diferencia a ambas zonas es sobre todo la tipología de viviendas y el perfil del comprador. En nuestro caso y por el tipo de viviendas que construimos en Las Vaguadas nuestro perfil son sobre todo personas que buscan zonas verdes, aire libre y tranquilidad. Entre nuestros clientes hay personas solteras que valoran los espacios exteriores y la tranquilidad, parejas jóvenes con proyectos familiares, o familias que desean cambiar su forma de vida a un entorno más verde, con menos concentración de ruidos y con zonas de ocio para sus hijos dentro de su propia urbanización.

¿Cuáles son las principales demandas de su cliente, enfocados a viviendas de lujo?

Una de las principales demandas de nuestros clientes es poder disfrutar de un espacio exterior privado en su hogar, ya sea con una gran terraza o con un jardín, esto es posible en todas nuestra oferta, ya que por una parte en todos nuestros residenciales las viviendas cuentan o bien con una amplia terraza o bien con un jardín privado, además de por supuesto las zonas verdes comunitarias; y por otra, en las viviendas unifamiliares que construyen nuestros clientes en nuestras parcelas individuales se da de manera natural. Esta sería la demanda principal, unida por supuesto, a las calidades en los materiales de construcción y acabados, a la búsqueda de la alta eficiencia energética, de una buena distribución, una mayor luminosidad y por supuesto, unas buenas vistas.

¿Han cambiado a raíz del COVID las demandas en este rango económico al igual que ocurre en viviendas de rango medio (terrazas, más amplitud…)?

Las demandas de nuestro cliente tipo no han cambiado, lo que sí ha ocurrido es que, precisamente por las características de nuestras viviendas, hemos tenido un gran incremento de nuevos compradores que quizás antes no hubiesen pensado venir a vivir a Las Vaguadas, es decir, muchas personas que antes del COVID no veían como prioritario disponer de mayor luz natural, de un espacio privado o zonas comunes en las que disfrutar de su tiempo libre, tras pasar el confinamiento y más tiempo en casa, se han dado cuenta de la importancia de estos elementos en el hogar.

¿Qué ventajas ofrece Urbasa en este tipo de servicios y con estos clientes?

Urbanizadora Badajoz ofrece un acompañamiento exclusivo y personalizado a todos nuestros clientes, ya sea desde que comienza la obra de nuestros residenciales hasta la entrega de llaves, o en el caso de la compra de una parcela independiente para construir su vivienda, desde el primer momento en el que eligen la parcela hasta incluso después de la firma de escrituras.

¿Cómo ven el futuro cercano con respecto a la venta y alquiler de este tipo de viviendas?

Nuestro reto es seguir promoviendo viviendas en Las Vaguadas con el mismo nivel de excelencia que hasta ahora para continuar dando cobertura a todas las necesidades que demandan los pacenses que quieren venirse a vivir con nosotros.