Coade en SIBA Salón Inmobiliario de Badajoz

Desde hace un tiempo, en cualquier conversación sobre arquitectura, urbanismo, construcción vivienda que se produzca hay un tema sobre la mesa, la sostenibilidad energética. Se da sobre todo entre profesionales, aunque cada vez más entre particulares que buscan mejorar su hogar a través de la rehabilitación energética que repercutirá en su bienestar a la vez que incrementa el valor del inmueble.

Son varias las líneas de trabajo y ayuda destinadas tanto a la mencionada rehabilitación como a asesorar sobre ellas. Entre estas últimas se encuentra la Oficina de Asesoramiento e Impulso a la Rehabilitación, OAIR, creada por el Colegio Oficial de Arquitectura de Extremadura y con sede en sus instalaciones, aunque también atienden consultas telefónicas o las formuladas por correo electrónico. Su decano, Juan Antonio Ortiz, explica que la crearon «hace unos meses viendo la ola de rehabilitaciones de edificios que se iban a producir al amparo del programa de ayudas europeo para el Plan de Recuperación Nacional».

Asesoramiento a profesionales, particulares y ayuntamientos

La OAIR atiende las consultas de sus propios colegiados desde el punto de vista técnico sobre cómo gestionar las ayudas, cuáles son compatibles o qué requisitos demandan; pero también prestan asesoramiento directo a cualquier particular o comunidad de vecinos que quiera informarse al respecto. «Nos parece fundamental que las ayudas que tienen que ver con la mejora de la eficiencia energética, y por tanto con la mejora del bienestar de todas las personas en sus viviendas, se aprovechan adecuadamente. Extremadura no puede desaprovechar estas importantes ayudas que en ocasiones alcanzan cerca del 85 % de la inversión».

PIREP, Programa de Impulso a la Rehabilitación Energética de los Edificios Públicos

Recientemente tenía lugar en la sede del COADE en Cáceres un congreso sobre Energía y Construcción sostenible donde uno de los ponentes aludía a la necesidad de todos los edificios públicos de nueva construcción fuesen sostenibles. Como muchos de estos edificios ya están construidos toca rehabilitarlos para lograr el mismo fin. En esta línea, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha puesto en macha el Programa de Impulso a la Rehabilitación Energética de los Edificios Públicos (PIREP).

Recientemente han incorporado el asesoramiento técnico para ayuntamientos con el fin de que aprovechen esta línea de subvenciones. «Para llevar a cabo estas obras necesitan lanzar concursos de ideas o de proyectos con intervención de jurado, pero muchos de estos ayuntamientos no cuentan con conocimientos en materia de arquitectura y nosotros les ayudamos a redactar los pliegos correctamente para que puedan acogerse a las ayudas del PIREP», explica el decano. En definitiva, ayudarles a tramitar y presentar la documentación necesaria porque, al igual que ocurre con la OAIR, «el objetivo tanto de nuestra oficina como de otras que existen, o del propio Ministerio y del Consejo Superior, es facilitar al máximo las oportunidades y que no se pierdan en base a que, por una aparente dificultad, no se tramiten adecuadamente», recalca Juan Antonio Ortiz, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura.

Decreto Ley. Mejora la normativa sobre concursos públicos

El pasado lunes 7 de marzo de 2022 se publicó en el DOE el DECRETO-LEY 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica. La idea central se basa en que ya no prime únicamente el criterio económico a la hora de las adjudicaciones porque al final afecta a la calidad final del trabajo y al bienestar de los ciudadanos, sobre todo en materia de construcción y arquitectura. Estos cambios responden en gran medida a reivindicaciones que, desde el sector de la Arquitectura, y en particular desde el COADE, se vienen realizando hace mucho tiempo.

«Veníamos luchando desde hace muchísimos años por este intento de mejorar los pliegos de condiciones con los que se ofertan los contratos de servicios de arquitectura, por lo que puedo decir, creo que, en nombre de todos los arquitectos, que estamos enormemente satisfechos con la publicación de ese Decreto Ley», explica Ortiz.

La contratación responsable está en contratar obteniendo calidad en lo que se quiere conseguir, y este cambio en la normativa es un paso para lograrlo.

SIBA

Aunque el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura tiene su sede oficial tanto en Badajoz como en Cáceres, el 25 y 26 de marzo de 2022 una representación se trasladará hasta el Edificio Siglo XXI de la capital pacense para recibir a todos los que estos días los visiten en el stand número 20 que tienen en el Salón Inmobiliario de Badajoz.