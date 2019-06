El show de Queen debe continuar

Desde hace tres meses y medio en la escuela de baile que dirige la pacense María Seco, StepDance Studio, se escucha una y otra vez temas como 'The show must go on', 'Bohemian Rhapsody' o 'Don´t stop me now'.

La extremeña de 28 años ensaya cada día con sus más de 170 alumnos, de entre cuatro a 60 años, los números que se representarán en el escenario del teatro López de Ayala el jueves 20 de junio. Este será un tributo a la banda liderada por Freddie Mercury, que gozó de gran fama desde mediados de los años setenta y durante toda la década de los ochenta.

La relación de María Seco con la danza no ha sido algo casual. Desde muy joven, cuando iba al colegio, ya dio sus primeros pasos. Poco a poco fue formándose en diferentes estilos como danza urbana, bailes latinos o danza contemporánea. Pero no fue hasta los 16 años cuando se inició de manera profesional en este campo.

En 2016 dio el gran salto+ y se lanzó a abrir su primera escuela de baile bajo el nombre de StepDance Studio. Allí ha estado formando durante dos años y medio a alumnos de todas las edades que han encontrado en la danza urbana y el Hip Hop su mejor forma de expresión. Tanto es así que actualmente cuenta con más de 170 alumnos, cifra que le ha empujado a cambiar de sede para poder acoger a todos.

Tras un año enseñando coreografías, compitiendo y organizando 'workshops' (clases maestras) con artistas internacionales de Reino Unido o Los Ángeles, la pacense quiere poner el broche a este curso con un tributo a uno de los artistas a los que más admira, Freddie Mercury y su banda Queen. «Era el momento de hacer este espectáculo», admite María Seco.

Proceso creativo

Darle forma a este proyecto no ha sido nada sencillo para la bailarina. Por ello, ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a nutrirse y absorber todo lo relacionado con el grupo británico. Seco ha visionado una y otra vez los videclips, ha hecho una compleja tarea de selección de temas para el espectáculo e, incluso, ha mantenido conversaciones con familiares mayores que ella para que le contaran cómo vivieron el momento cumbre de esta banda de rock. «Me encantan sus canciones y cómo revolucionaron la música de su época», recalca la directora de StepDance Studio.

A partir de ahí, la extremeña ha dado rienda suelta a su creatividad y su cuerpo para plasmar a través de diferentes coreografías todo el trabajo previo.

Esa admiración hacia la figura del cantante ha querido que calara entre sus alumnos. Para ello les ha animado a ver la película 'Bohemian Rhapsody', dirigida por Bryan Singer y protagonizada por Rami Malek. Como tarea les recomendado ver un vídeo al día de sus actuaciones con el fin de que se informaran sobre quién fue Freddie Mercury ya que, según ella, para el 80% de sus alumnos «Queen era un grupo desconocido».

La bailarina reconoce que la disciplina ha estado presente en todos y cada uno de los ensayos, más que en una clase normal. «El estar frente a un público no es cualquier cosa. Tienen que saber que el error de uno es el error del conjunto. Es una presión que hace que se concentren más, que trabajen mejor... Se esfuerzan muchísimo», admite.

Ese esfuerzo se verá recompensado en cuando suban al escenario a bailar los 20 temas elegidos frente a un público que podrá recordar a una de las grandes bandas de la historia de la música. Que comience el espectáculo.