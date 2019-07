El sexo débil

Son legión. Y sufren. Quieren substraerse al escrutinio público y no ser objeto de atención de los demás. Eso les duele. Porque creen que se les señalará y no podrán soportar la burla y el escarnio que imaginan. Les aterra su inseguridad y no quieren mostrarla. Son débiles. Y lo son quizás porque no recibieron la educación adecuada, porque les falló el cariño altruista y desinteresado que debieron recibir en su infancia, porque quizás no vivieron nunca la empatía en su entorno, o porque probablemente crecieron en un caldo de cultivo en el que el egoísmo era ingrediente predominante. Y eso les privó de la fortaleza de espíritu para soportar que las cosas no son siempre como esperaban que fuesen.

No entienden su entorno. No lo controlan. La realidad les golpea con saña y les impide imaginar un futuro mejor. Les gustaría que todo fuese como en el pasado, o como imaginaron que todo sería, que todo se adaptase a sus mejores expectativas.

Nada es como quisieran que fuese. Sus deseos se frustran, su ambiente les resulta adverso en vez de condescendiente y plácido. Encuentran una hostilidad que no imaginaban de la persona de la que esperaban plena complicidad, sin críticas ni reproches.

Son víctimas quizás de quienes no supieron o no quisieron conformar su educación para que aprendiesen a entender a los demás y ponerse en su lugar, víctimas de sus propias limitaciones mentales, de su ignorancia y de su escasa capacidad para superar los malos momentos sobre los que no tienen pleno control.

Pero no se engañe quien esto lee ni me interprete mal. No me refiero a ese colectivo que cada día engrosa la terrible lista de damnificadas por la violencia machista. No me refiero a las mujeres, esas que hasta hace poco la Academia de la Lengua Española incluía dentro del mismo calificativo que da nombre a este texto.

Me refiero a los hombres que responden con violencia, a veces mortal, cuando se ven privados de la sumisión de sus parejas y se sienten incapaces de superar la adversidad de que sus compañeras decidan cambiar el rumbo de sus vidas cansadas ya de soportar sus desprecios, desplantes, violencias o humillaciones. Ellos sí que son el verdadero sexo débil. Y no quieren reconocerlo.