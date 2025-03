El SES no encuentra relación entre la comida y la intoxicación del colegio Luis de Morales

El análisis que el Servicio Extremeño de Salud (SES), ha efectuado para determinar la causa de las gastroenteritis que padecieron 60 de los 130 comensales ... del colegio Luis de Morales, determinan que no hay una relación entre la comida ingerida por los menores y la intoxicación gastrointestinal.

En relación con la analítica realizada de las muestras obtenidas de comida relacionada, el resultado determina que no se puede establecer claramente la relación causa-efecto entre la comida ingerida y los niños afectados en el colegio ya que los resultados no son concluyentes. Esto se debe a que no hay correlación entre el crecimiento microbiano de las muestras de los manipuladores con los resultados de las muestras de los alimentos.

Para llevar a cabo la investigación se han cogido muestras de las heces de los niños, frotis nasal y heces de los manipuladores. Pese a que los resultados no relacionan la intoxicación con los alimentos servidos por el catering, sí se aprecian que los valores de higiene a nivel microbiológico están por debajo de los niveles normales.

Higiene por debajo de lo recomendado

Los resultados establecen que los niveles de higiene de los alimentos no son los adecuados, por lo que la empresa de catering deberá tomar las medidas correctoras oportunas para evitar la recurrencia, reforzando las medidas de la higiene y la formación de los manipuladores.

La investigación se ha centrado en analizar los alimentos que los alumnos ingirieron hace varias semanas, cuando 60 de los 130 usuarios del comedor escolar presentaron dolor gastrointestinal. Para ello, los veterinarios de los servicios sanitarios recogieron muestra de los productos que sirvieron ese día en el comedor.

Al hilo de esta investigación la empresa de catering que sirve los menús afirmó hace unos días que sus alimentos no son la causa de la intoxicación. Un hecho que la empresa puso en conocimiento de la consejería de Educación al afirmar que el día de la intoxicación no tuvieron problemas en los 28 centros restantes a los que sirven de comer a diario.

Además el catering también señaló que el número de niños con intoxicación es inferior a 60, que es la cifra que se ha manejado. Con esto quieren decir que la infección «tan sólo afectó a algunos niños dentro de un comedor de 130 usuarios», contaba.

Cabe destacar también que el servicio de comedor funcionó al 100% al día siguiente de la intoxicación, según cuentan los suministradores de estos productos.

Los síntomas, que permanecieron durante 48 horas, fueron los comunes a una gastroenteritis y obligaron a varios alumnos a permanecer en sus casas.