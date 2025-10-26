El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial

Entre otras muchas funciones, en el SEPE (Servicio de Público de Empleo Estatal) se gestionan las prestaciones por desempleo y varios tipos de subsidios. Sin ... embargo, una persona que viva en Badajoz y necesite una cita presencial no lo tiene fácil. Según ha comprobado este diario, alguien que hayan despedido y necesite gestionar su prestación por desempleo y pida cita por Internet la obtiene en el día, pero no en Badajoz, sino en la oficina de Alburquerque, a 45 kilómetros, si elige la más cercana a su código postal. También puede marcarla en Fuente de Cantos, Herrera del Duque y Castuera. Para el día siguiente sería en Cabeza del Buey, ninguna en Badajoz, que es el código postal que introduce el demandante de la prestación.

Para gestionar presencialmente un cobro indebido, sanción o variación de la situación económica, la cita previa manda a la persona de Badajoz a Herrera del Duque, Castuera y Fuente de Cantos en el mismo día, o Cabeza del buey, Azuaga o Alburquerque al día siguiente. Igualmente, un simple trámite de entrega de documentación alguien de Badajoz, según el sistema telemático de cita previa del SEPE, debe realizarlo en una de estas localidades de la provincia, no en la oficina donde vive el ciudadano.

«Hay oficinas que cierran un día a la semana para dedicarlo a la atención telefónica impidiendo así la presencial» Joaquín Macías Diputado Unidas por Extremadura

Esta situación es desconcertante para el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, que este jueves presentó en el pleno de la Asamblea una propuesta de pronunciamiento para protestar ante el Gobierno por esta situación que se debe, según Macías, a falta de personal. La propuesta fue secundada unánimemente por los cuatro grupos parlamentarios.

Como se sabe, el SEPE está adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social y complementa la labor de los organismos autonómicos (en Extremadura el Sexpe) para desarrollar las política de empleo, gestionar la protección por desempleo o garantizar la información sobre el mercado de trabajo, entre otras cuestiones.

Según expuso este jueves Macías en la Asamblea, «en los últimos años, pero especialmente desde el pasado año 2023, el acceso a una cita previa para la tramitación de prestaciones por desempleo ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha convertido en un auténtico problema para quienes necesitan acceder a él. Obtener una cita presencial resulta prácticamente imposible en muchas provincias, afectando no solo a los grandes núcleos de población sino también a las zonas con menos densidad de población como nuestra región».

Brecha digital con los mayores

Según explicó, «el servicio se encuentra infradotado y desbordado». Según sus cuentas, a nivel nacional cuenta con poco más 7.000 funcionarios cuando su estructura está dimensionada para más de 12.000 trabajadores. Ya en junio de 2024, añadió, el sindicato CC OO denunció que el 40% de las 715 oficinas de atención presencial estaban cerradas o sin citas disponibles.

«La situación es especialmente ilustrativa en Mérida, donde en 2011 había 18 trabajadores para dos oficinas y, en la actualidad, apenas se dispone de 8. En localidades como Don Benito y Villanueva la problemática es aún peor. Además, muchas oficinas cierran un día a la semana para destinarlo exclusivamente a la atención telefónica, reduciendo aún más la capacidad de atención presencial», describió el diputado de Unidas por Extremadura, quien además habló de la brecha digital que dificulta el acceso a los servicios públicos a buena parte de la población.

«A esta escasez de recursos humanos se suma el objetivo declarado por parte de la administración de digitalizar todo este tipo de procesos, obviando que existe una buena parte de nuestra sociedad incapaz de desenvolverse en el ámbito de la administración digital. Y hablamos solo de personas mayores, sino también de otras capas de población que desconocen la jerga administrativa y a lógica de sus procedimientos. Huelga decir que tanto por el tipo de prestaciones que se solicitan como por esos 'códigos administrativos' las víctimas de este proceso son sobre todo personas de la clase trabajadora y población en general con pocos recursos».

Además, denunció que las últimas actualizaciones solo han servido para aumentar el tiempo para resolver un trámite de 5 a 25 minutos. «Por si fuera poco el SEPE –señala Macías– ha procedido a la implantación del nuevo sistema informático ALMA, que lejos de agilizar la gestión ha supuesto un nuevo freno a la agilidad administrativa, como denuncian numerosos trabajadores y representantes sindicales, que advierten cómo se han incrementado los tiempos de tramitación».

Para este grupo parlamentario lo que debería hacer el Ministerio de Trabajo es implantar un plan de atención para acabar con el atasco actual, incluir la atención presencial de forma estable, ofertar plazas funcionariales para evitar la falta de personal, y acabar con el sistema de distrito único volviendo a la zonificación de al atención por áreas de proximidad.

Y es que, según explicó Macías a este diario, «en julio y agosto no se hacen las sustituciones necesarias por vacaciones, pero en estas fechas después del verano hay mucha gente que se queda sin empleo va más gente y está teniendo problemas para conseguir cita, corren los plazos y se están vulnerando los derechos de los trabajadores que se quedan en paro».