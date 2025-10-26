HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Badajoz. HOY

El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial

La Asamblea instará al Gobierno a que ponga más personal en las oficinas y haga más sencillos los trámites telemáticos para pedir subsidios

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:57

Entre otras muchas funciones, en el SEPE (Servicio de Público de Empleo Estatal) se gestionan las prestaciones por desempleo y varios tipos de subsidios. Sin ... embargo, una persona que viva en Badajoz y necesite una cita presencial no lo tiene fácil. Según ha comprobado este diario, alguien que hayan despedido y necesite gestionar su prestación por desempleo y pida cita por Internet la obtiene en el día, pero no en Badajoz, sino en la oficina de Alburquerque, a 45 kilómetros, si elige la más cercana a su código postal. También puede marcarla en Fuente de Cantos, Herrera del Duque y Castuera. Para el día siguiente sería en Cabeza del Buey, ninguna en Badajoz, que es el código postal que introduce el demandante de la prestación.

