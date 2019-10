Senador Fragoso Cosas de palacio La candidatura se presta a muchas interpretaciones y revela una gran verdad: qué mal les sienta a los políticos perder elecciones ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 13 octubre 2019, 10:01

Boom. El nombramiento de Francisco Fragoso como candidato al Senado ha dejado al descubierto la batalla que están librando en el PP a cañonazos.

Ya ha quedado claro que el alcalde de Badajoz está en un bando y que parte de la dirección regional se sitúa en el otro. ¿O no es acaso lo que reveló Fernando Manzano cuando vino a decir que 'El PP no le ha ofrecido el cargo, sino que ha sido él quien se ha postulado'? En esas andan los populares, con una crisis institucional por la pérdida de gobiernos y una crisis interna por la falta de puestos que repartir.

Es la acumulación de cargos, dicen, lo que ha generado malestar. Aunque la mayoría sabía que Fragoso se marcharía de la Diputación y que no cobraría como alcalde.

Si ha sido Madrid quien le ha ofrecido la candidatura, como asegura su entorno, evidencia que es una compensación tras obligarle a repartirse la alcaldía con Cs. Si ha sido él quien lo ha pedido y se lo han concedido en contra del criterio de Manzano y su cuerda es que ha ganado un pulso. Cada cual puede ver el cristal del color que prefiera. Hasta podemos alegrarnos al ver la lista del PP y comprobar que tanto Pedro Acedo como Carlos Floriano siguen vivos. Ellos también existen, aunque se prodiguen poco y no sepamos exactamente en qué ha beneficiado a Extremadura tenerlos a ambos en las altas instancias desde hace años.

A todo esto se suman los nervios de los populares porque Monago aún no ha dicho si repetirá al frente del partido. Si se queda, se ven directos en el hoyo. Y si se va, no ven quién puede ganar al PSOE. En este contexto, los populares miran de reojo cualquier movimiento de sus compañeros, como este que permite a Fragoso tener mayor contacto con el partido nacional y medirse con Monago en el Senado, donde tiene escaño por designación de la Asamblea. Cuando se le pregunta, el alcalde suele decir que él no quiere optar a la Junta. Pero eso tampoco significa nada. Porque hace tres meses dijo en una entrevista en HOY que no quería ir al Senado y ya ven.

El distanciamiento entre el partido regional y Fragoso ha llegado a tal punto que algunos se ponen a contar quién sacó peores datos. Los de Fragoso sacan pecho: obtuvieron 3.000 papeletas más que la lista regional en la ciudad. Pero desde el otro bando le achacan al alcalde los malos resultados del partido en la provincia, donde perdieron siete mayorías absolutas y 77 concejales. Creen que alguna responsabilidad tendrá como presidente provincial. Igual que ha perdido en Badajoz, que era la punta de lanza de los populares en la región. Dicho sea de paso, víctimas de un tsunami que ha asolado al PP nacional.

No hay vuelta a la Universidad

Otra cosa es que Fragoso haya puesto de manifiesto sus propias contradicciones al encabezar la lista al Senado, lo que prácticamente le asegura el puesto. Tanto pregonar que se volvería a la Universidad a dar clases para intentar a la primera de cambio no tener que pisar un aula en cuatro años. Oye, que es comprensible. En el Senado tendrá mayor proyección personal y política, le ahorrará su salario al Ayuntamiento y apenas tendrá que dedicarle cuatro días al mes. ¿Quién dejaría de hacer lo que a uno le gusta o no lo intentaría si lo tuviera a su alcance?

Cuando deje la Alcaldía tendrá 50 años, toda una vida por delante y un pasado al que no podrá volver. Ya no tendrá hueco en el Ayuntamiento, pero puede valerse de una experiencia que empezó a adquirir con 23 años. Es lícito que quiera dar un salto cuando, además, es frecuente que los senadores del PP sean alcaldes. Su nombre, de hecho, ya apareció en la lista de abril como suplente de Acedo.

La candidatura de Fragoso se presta a muchas interpretaciones y revela una gran verdad para explicar tanta polémica: Qué mal les sienta a los políticos perder las elecciones.