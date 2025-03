Dos semanas sin agua tras reventar doce veces la tubería de la plaza de San José en Badajoz

José Luis Alonso ya vuelve a tener agua en el baño. Tras dos semanas de averías, este miércoles podía lavarse las manos con normalidad. Pero ... el agua salía del grifo del lavabo sin excesiva fuerza. «Imagina lo que es ducharse», decía indignado.

Él vive en el número 3 de la calle San Atón, frente al convento de las Adoratrices. Es un primero y en estos días ha visto cómo se reducía de forma importante la presión con la que llega el agua. «Nos han dicho que han colocado un reductor de presión para que no se rompan las tuberías, que no hay otra solución y tenemos que aguantarnos».

Sus explicaciones transmiten el sentir de los vecinos de una larga calle que se ha visto sobresaltada durante las últimas dos semanas por una docena de roturas en la red de abastecimiento de agua potable. La primera se produjo el 13 de enero y la última terminó de ser reparada el martes, aunque todavía queda pendiente la restitución del empedrado y el alquitrán que ha sido levantado por Aqualia, la empresa contratada por el Ayuntamiento de Badajoz para gestionar el Servicio Municipal de Aguas.

Lo que cuentan los vecinos de la calle San Atón no suena extraño en una ciudad que de forma periódica comprueba cómo en lugar de afrontarse reparaciones consistentes en la red de agua se hacen parcheos inútiles que provocan una nueva rotura a pocos metros, lo que obliga a colocar un nuevo parche que también resulta estéril porque se produce una tercera rotura, una cuarta, una quinta... y una duodécima, como ha ocurrido en este caso.

Así sucedió durante años en la avenida Ricardo Carapeto, donde el Ayuntamiento de Badajoz está invirtiendo desde comienzos de año casi un millón de euros en la renovación de las tuberías. Y lo mismo sucede en la avenida María Auxiliadora, cuyas nuevas redes también van a costar más de 700.000 euros.

Ocurrió lo mismo en Ciudad Jardín, donde los cortes de suministro eran frecuentes, y todo parece apuntar a que dentro de no mucho tiempo podría suceder algo parecido en la calle San Atón, que nace en la plaza de San José y termina en la ermita de Pajaritos.

«Llevamos dos semanas sin agua, con niños pequeños. Uno entiende que se pueda estropear una tubería y que se tenga que arreglar, pero es que son ya dos semanas con cortes casi continuos», lamenta Juan Montaño, que ha grabado varios vídeos en los que se ve la calle San Atón convertida en un auténtico río.

Roturas próximas

Según cuenta, algunas de las roturas se han producido justo en el mismo lugar en el que acababa de hacerse la reparación y otras han aparecido «dos metros más arriba o dos metros más abajo».

La prueba de ello es que en la plaza de San José han sido levantados varios cuadros de adoquines sin necesidad de retirar los bloques alargados que los separan, prueba de que los trozos de tubería repuestos tienen un tamaño mínimo.

«Esto parece Ucrania, todo está lleno de agujeros», alerta Julio Suárez, que no oculta el pánico que le provoca el simple hecho de pensar que el agua que ha corrido estos días calle abajo pueda haber dañado los cimientos de las casas. «Sabemos el agua que ha ido por la superficie pero no sabemos si también ha arrastrado tierra y arena debajo, yo tengo mucho miedo».

Estabilizador de presión

Desde Aqualia se confirma que las averías en la plaza de San José y la calle San Atón han sido constantes durante los últimos días. «Estamos trabajando en ello junto con el Ayuntamiento de Badajoz para evitar roturas –indica la concesionaria–. Ayer pusimos una estabilizadora de presión en la red para intentar equilibrarla y que no haya más roturas».

La nota oficial indica que las tuberías afectadas tienen un diámetro que va de los 8 a los 15 centímetros y los vecinos confirman que son de fibrocemento. «Las han quitado con trajes especiales y han guardado los trozos en bolsa, ha sido curioso ver cómo trabajaban», señalan los vecinos.

Este miércoles al mediodía el servicio parecía restablecido pero los afectados lamentan que en las dos semanas de cortes no hayan enviado un camión cisterna para suministrar agua potable. «En nuestra calle hay mucha gente que está parada y las garrafas de agua valen un dinero. Pero nos han dicho que ya no mandan camiones como antes», añade Suárez. En su caso, dice que ha gastado seis o siete garrafas de 5 litros cada día. «Incluso las hemos utilizado para echarle el agua a la lavadora por el cajón del detergente porque no había otra forma de lavar».

Mayor ha sido el problema de dos vecinos que han visto entrar el agua en sus casas. Uno de ellos, por el inodoro.