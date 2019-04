«Ser fiesta internacional le vendría bien a la Semana Santa y a Badajoz» Germán López Iglesias delante de la Amargura, en las Descalzas. / C. M. Germán López Iglesias, Político Sorprendido por su elección como pregonero, esta noche dará su discurso más personal para inaugurar la Pasión MIRIAM F. RUA Sábado, 6 abril 2019, 08:49

Germán López Iglesias (Badajoz, 1950) es ingeniero técnico agrónomo, pero en su ciudad todo el mundo lo conoce por los 17 años que ha sido concejal en el Ayuntamiento. También ha sido diputado de las Cortes, Delegado de Gobierno y Director General de la Policía. Ahora está coordinando las campañas electorales del PP en la provincia y dice que, en principio, no irá en ninguna lista... aunque todo dependerá de quién le llame.

Casado, con tres hijos y cuatro nietos, López Iglesias dará esta noche su discurso más personal para abrir la Semana Santa. Será a las 20.30 horas en el teatro López de Ayala.

-¿Cuál es su vinculación a la Semana Santa?

-Soy católico y practicante como se es hoy en día, voy a misa unas veces sí y otras no, pero he participado de todas las cosas que adornan la Semana Santa. Particularmente, soy hermano de las Descalzas desde pequeño, aunque hasta de casado mi madre me ha estado pagando el recibo de la hermandad.

-¿Por eso ha elegido a la Amargura para la foto de esta entrevista?

-Esta Virgen fue la primera con la que empecé a salir con el hábito rojo de monaguillo, después de dalmática y luego de nazareno. Eso deja mucha huella.

-¿A ella le reza?

-Soy poco solícito, pero eso no quita para que cuando he pasado alguna mala racha, me haya acordado de ella, pero no soy de los que voy a la iglesia a rezar.

-¿Esperaba ser el pregonero de la Semana Santa?

-No. Me llamaron antes de Navidad y me dijeron que querían hablar conmigo, podía esperar cualquier cosa antes que dar el pregón. Es más, me contaron que llevaba unos años en lista de espera, pero que no me lo habían ofrecido hasta que no he dejado la política activa, para no mezclarlo con la Semana Santa. Me sorprende, no sé que han visto en mí.

-¿Por qué cree entonces que le han elegido?

-Supongo que porque soy una persona conocida y sencilla, que nunca he dado ningún escándalo. Dicho esto, una vez que me han elegido, estoy encantado. Para mí es un honor.

-¿Cómo se ha preparado el pregón? ¿Le ha costado?

-Sí, es complicado. No es lo mismo hablar de urbanismo o de patrimonio que de Semana Santa, pero no me he complicado mucho la vida.He intentado meter anécdotas con cada uno de los pasos.

-¿Qué mensaje le gustaría que quedara en la gente que va a escucharle hoy?

-Que la Semana Santa no solo son las procesiones. Hay que ser buena persona todo el año y si puedes, ayudar al amigo y al enemigo. Y que a la gente que la hace posible tenemos que apoyarla todos los días del año.

-Este año van a participar 12.000 personas activamente en las procesiones, parece que la Semana Santa tiene muy buena salud...

-Ahora que tiene buena salud hay que darle vitaminas para que en lugar de 12.000 haya 15.000 personas.

-La fiesta está preparando su candidatura para ser internacional, ¿para usted qué avales tiene?

-Nuestra pasión y veneración por las imágenes. Tenemos la mejor afición. No podemos renunciar a algo que le viene bien a la Semana Santa y a Badajoz, porque esto atraería a mucha gente, a turistas y visitantes, y yo creo que eso es muy bueno.