Juan Alberto Moreno, en la ermita de la Soledad, con la talla del Ecce-Homo de fondo. José Vicente Arnelas
Semana Santa de Badajoz

«Hay muchos costaleros que sacan hasta cinco o seis procesiones y eso es una brutalidad»

El pacense Juan Alberto Moreno ha sido el elegido para ofrecer el pregón del costalero el 22 de marzo en el Teatro López de Ayala

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:46

Comenta

Juan Alberto Moreno (Badajoz, 1982) será el encargado de ofrecer el trigésimo primer pregón del costalero de la Semana Santa de Badajoz. La cita ... tendrá lugar el 22 de marzo y el pacense, experimentado y devoto, ya da vueltas a las palabras que pronunciará ante el público del Teatro López de Ayala. Con una sonrisa perenne en su rostro, y poniendo siempre por delante la devoción por las hermandades de San Fernando y las Descalzas, el capataz del Ecce-Homo que procesiona con la Virgen de la Soledad no oculta la ilusión de saberse el elegido para el encargo de la Asociación de Costaleros San José, con su junta directiva recién renovada. «Soy el primer pregonero de esa nueva era y es una gran responsabilidad».

