La semana de los Sanguijuelas con danza del Ballet de Kiev

Ángela Murillo Badajoz Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:51 | Actualizado 08:20h.

Sanguijuelas del Guadiana ha reinado en una semana que comenzó en Badajoz con la conferencia del director de ABC. El extremeño Julián Quirós habló de las amenazas del periodismo en el Colegio de Médicos. Quienes no lograron entradas para los dos conciertos en la Sala Off de la banda de Casas de Don Pedro –que ha revolucionado el panorama musical con himnos como 'Revolá'– han tenido otras opciones. En La Santa actuaron el jueves Estanco 72, teloneros de los Sanguijuelas en Cáceres.

El lunes tuvo lugar una conferencia de Pedro Navareño Pinadero en Fundación CB. Con una vida dedicada a la educación, analizó la evolución «de la escuela que venimos a la que soñamos». Ese mismo día, en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés se celebró 'Un viaje al corazón del arte', en el que el historiador Víctor Gibello habló de la obra del cineasta Denis Villeneuve.

Ampliar Sanguijuelas del Guadiana actuó el jueves y el vierns en la Sala Off. Arnelas

Día de las librerías

El martes se festejaba el Día Mundial de las Librerías y Tusitala conmemoró la jornada con un acústico de Ana Moríñigo. En El Hospital Centro Vivo la histórica socialista pacense Antonia Márquez Anguita presentó '¿Sabes, mamá?', una obra en la que narra la historia de su familia con especial atención a su progenitora, por las circunstancias sociales y políticas que le tocó vivir. El acto fue presentado por Ángeles Martín de Prado e Isabel Gil Rosiña, y reunió a más de 150 personas.

Ampliar Antonia Márquez Anguita presentó su libro en El Hospital Centro Vivo. HOY

En el Ateneo de Badajoz dedicó el miércoles al poemario 'En la duna blanca', de Santiago Méndez Ruiz, con una introducción del profesor Felipe Rodríguez Pérez. Este mismo día, el fotógrafo Ángel Márquez presentó su fotolibro 'Alma, vida, caos' en la sede de la Fundación CB de Montesinos 22. En una nueva entrega del Aula de Flamenco, Cristina Cruces, catedrática de Antrolología de la Universidad de Sevilla, intervino en el salón de plenos de la Diputación, con banda sonora de la flautista Ostalinda Suárez y Sara Castro al canto.

Enrique Bocanegra habró de la piratería en el Caribe Hispano en la RSEEAP. HOY

En la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País se pudo escuchar el jueves a Enrique Bocanegra. El periodista, gestor cultural y escritor profundizó en la piratería en el Caribe Hispano, más allá de la visión cinematográfica que nos ha ofrecido Hollywood.

En la Biblioteca Pública de Badajoz está expuesta desde el lunes la muestra 'Mujer gitana en acción, que da visibilidad a sus logros, rompiendo estereotipos y prejuicios.

Estos días se ha celebrado la IV Semana de Ajedrez de la Diputación, también en El Hospital Centro Vivo. En ese mismo espacio actuó el niño Pedro Bazaga, que con solo 12 años se ha convertido en una de las jóvenes promesas del flamenco extremeño.

Ampliar La artista Macarena Robles acaba de estrenar su single 'Mil veces'.

Este viernes la artista pacense Macarena Robles lanzó su primer single, 'Mil veces', que puede escucharse en todas las plataformas digitales. Para escucharla en directo habrá que esperar al 28 de noviembre, cuando ofrecerá un concierto en La Santa.

Recogida de juguetes

En el colegio Guadiana han empezado a recogerse juguetes en buen estado para la campaña de Reyes. Una iniciativa del Grupo Scout Santa Teresa 513 y que estará activa hasta el 27 de noviembre. Y en la sede de Cajalmendralejo ha estado expuesta una colección de 547 belenes donados en herencia por Mari Cerro Bermúdez. Con sus donativos a favor de Manos Unidas, los pacenses han podido hacerse con alguno de estos nacimientos que adquirió la maestra extremeña nacida en La Garrovilla en sus viajes por el mundo.

El espectáculo 'La Peoná' se pudo disfrutar el jueves en el López de Ayala. Una obra que parte de un texto original de Carmen Serrano, con música en directo, que contó con las interpretaciones de María Sabajanes, Teseo Marlago y Blanca Lainez. Y el viernes se representó en el mismo escenario del espectáculo 'El lago de los cisnes', a cargo del Ballet de Kiev.

Ampliar Club de lectura en el Museo Luis de Morales, con Clara Morales.

Ayer por la tarde, el Museo Luis de Morales acogió una sesión del Club de Lectura Viva 'Ya casi no me acuerdo', con Clara Morales.

Santiago Auserón y Carlos González

Este sábado actúa en el López Santiago Auserón, con su trabajo 'Nerantzi', y el domingo llega el turno de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), dirigida por Jordi Francés y acompañada por miembros de la formación vienesa Klangforum Wien, dentro de la programación del XVII Ciclo de Música Actual de Badajoz.

Este sábado estará en Ifeba el conocido pediatra y escritor Carlos González, que llega a la capital pacense para ofrecer una conferencia dirigida a padres, madres y educadores interesados en la crianza consciente y la salud infantil.

También el sábado el televisivo diseñador Eduardo Navarrete, que presenta en la capital pacense su nueva colección 'Musas'. A las 12 horas estará en El Faro junto a su colaborador extremeño Rubén Murga.

Eventos del domingo

El domingo los pequeños de la ciudad podrán disfrutar bailando con Cantajuegos en el Palacio de Congresos Manuel Rojas. Habrá dos pases.

La agenda de la semana incluye una destacada cita deportiva el domingo, la Media Maratón Elvas-Badajoz. También ese día habrá una sesión de dibujo de Urban Sketchers en la explanada de Ibn Marwan. Cerramos el repaso a la agenda semanal con una cita gastronómica para terminar la semana ayudando.

En el Templo de los Arroces, en la antigua Venta Los Lebratos, se servirá a partir de las 12.30 horas una paella solidaria a favor de la niña pacense Inma Esperilla, que sufre el síndrome CDKL5.