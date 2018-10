Una semana repleta de ovaciones Homenaje a Francisco Muñoz en el López de Ayala. :: pakopí La coctelera NATALIA REIGADAS Badajoz Domingo, 21 octubre 2018, 21:11

De aplauso en aplauso y de ovación en ovación. Así han pasado los pacenses la primera semana de lluvias de la temporada. El calor ha estado en el interior de los edificios con entregas de premios, homenajes y actos para iniciar el curso.

Los galardones con más pegada en Badajoz no han sido los Premios Planeta que se entregaron en Barcelona ni los Princesa de Asturias de Oviedo. Aquí han sido los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2018 los que han centrado la atención de la ciudad. Futuex, 'La Galera Magazine', Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Cesembal el Raposo SL y el Consorcio del Patronato del Festival de Mérida han sido los premiados. Recogieron sus galardones, otorgados por su compromiso con la igualdad de oportunidades, en una gala celebrada el pasado martes en el Palacio de Congresos Manuel Rojas.

Presentación del libro 'Las rosas del sur'. :: pakopí

El acto contó con la participación del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso Martínez; el vicepresidente de la ONCE, José Luis Pinto; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Francisco Javier Olivera y el presidente del Tercer Sector de Extremadura, Manuel López Risco. También asistieron la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles Blanca; la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña; el vicepresidente segundo de la Asamblea, FernandoManzano Pedrera y el delegado territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, entre otras autoridades.

Premiados por la ONCE junto a las autoridades. :: hoy

Homenaje a Paco Muñoz

También estuvo lleno de ovaciones y momentos emotivos el homenaje que recibió el jueves el exconsejero de Cultura Francisco Muñoz Ramírez. Personas del mundo de la política, la cultura y el teatro homenajearon a este pacense que se jubila de su puesto en la Diputación de Badajoz.

'Paco' Muñoz es filólogo y siempre ha estado unido al mundo de la cultura, tanto en sus cargos políticos como en su día a día. También fue candidato a alcalde de Badajoz en 2007. En el acto de homenaje destacaron que, entre 1995 y 2007, como consejero de Cultura de la Junta, puso en marcha proyectos como los palacios de congresos de Badajoz y Mérida, la Orquesta de Extremadura o la Red de Teatros de la región. El evento, además se celebró en el Teatro López de Ayala, cuyo consorcio dirigió entre 1994 y 1995.

Profesores pacenses en las jornadas Erasmus+. :: hoy

Al homenaje acudió el propio Muñoz Ramírez; su hijo, el actor Guillermo Muñoz; el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; el exjefe del Ejecutivo autonómico Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el dirigente socialista Francisco Fuentes. También el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo y el director del teatro, Miguel Murillo.

Asimismo, en la Universidad de Extremadura y en la Universidad de Mayores han sonado los aplausos porque ambas instituciones han celebrado la apertura de curso. En el primer caso una conferencia de Francisco J. Olivares sirvió para inaugurar el renovado Edificio Metálico mientras que en la Universidad de Mayores fue José Julián Barriga Bravo, presidente del Club Senior de Extremadura, el encargado de abrir el curso en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas.

Conferencia inaugural de la Universidad de Mayores. :: pakopí

La educación pacense también ha vivido su momentos estos días en Toledo. Los cuatro centros de Badajoz a los que les ha sido aprobado un nuevo proyecto Erasmus+ como asociados han participado en unas jornadas organizadas por la Agencia Nacional Sepie. Los centros son el IES Castelar, el IES Bárbara de Braganza, el Colegio Diocesano y el Santo Ángel. Estuvieron representados por Lourdes Caballero Donoso, Vicente Paredes Gómez, Antonio Cumplido Gallardo y Montserrat Arjona Gordo.

Dentro del mundo de la cultura, el protagonismo ha sido para la presentación del libro 'Las rosas del sur', de Julio Llamazares. Además del autor, en el acto de presentación, que fue en la Librería Universitas, intervino Manuel Vicente González.