Semana de jazz, explosión fotográfica y una pasarela de gafas en Badajoz

Los amantes de la fotografía disfrutan esta semana de los días de mayor intensidad en este campo. Ha empezado el Festival Negativo con numerosas exposiciones y conferencias en distintos puntos de la ciudad. En Montesiones 22 se pueden ver fotografías estereoscópicas de desnudos de la colección Vidarte Rebollo. En la sala de la Fundación CB en Santa Marina están expuestas imágenes 'Desde un balcón de la Plaza Mayor', obra de Ramón Espada y comisariada por Laura Covarsí. En la Alcazaba, en la Facultad de Documentación y Comunicación, está hasta el 27 de noviembre la muestra 'Imágenes iniciáticas 25'. En Arte Joven (San Isidro, 16) cuelgan los retratos de 'Personajes III', de la Agrupación Fotográfica Extremeña. En el MUBA se puede contemplar hasta el 30 de noviembre la exposición Irene Zottola. En la Sala Vaquero Poblador se ha instalado la muestra 'Blue, Blue, Blue...', de Roberto Hernández. También en Montesinos 22, la Fundación CB exhibe 'Amén', un trabajo de Dimiti Stefanov, y 'Conexiones', del colectivo Beca (Before Creating Academy). En la Sala Artex, desde este viernes se puede visitar 'Friends of Dorothy', de Emilio Jiménez; y, en Virgen de la Soledad se han colgado los trabajos de José Lorrüe 'El salto'. Terminamos en el Meiac, donde a partir de este sábado se puede ver 'Where fireflies unfold', de Oskar Alvarado.

Ampliar Jazzmeia Horn actuó en el López de Ayala. Badejazz

La banda sonora la pone el 38º Festival Internacional de Jazz de Badajoz, que comenzó el miércoles en el Teatro López de Ayala y termina este sábado. Han pasado por la ciudad el pianista Marc Copland, uno de los más talentosos de su generación; o la vocalista nominada al Grammy Jazzmeia Horn. El martes, el López acogió el concierto 'Grandes Solistas', de la Banda Municipal; el jueves la OEx ofreció una 'Celebración vienesa' en el Palacio de Congresos; en El Hospital se pudo disfrutar del arte de Jorge Peralta, con 'Flamenco en carne viva', y en La Santa sonó un tributo a Vetusta Morla.

Ampliar El Colegio Oficial de Médicos acogió una mesa redonda sobre cooperación sanitaria. A. Márquez

La Academia de Medicina de Extremadura y el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz celebraron una mesa redonda bajo el título 'Cooperación médica. Un mundo, muchas realidades'. Participaron «destacados profesionales» del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, como Rosa Romero, Débora Moreno y Álvaro Sepúlveda.

Ampliar Manuel Pecellín ofreció una conferencia en el salón de actos Cajalmendralejo. Ángel Márquez

En el Museo Arqueológico comenzó esta semana su quinto ciclo de conferencias de otoño, con la presencia de Antoni Canals, que habló sobre Atapuerca. Y la Real Academia de Extremadura abrió su curso con una charla de Manuel Pecellín. En el salón de actos de Cajalmendralejo el bibliófilo disertó sobre los traductores extremeños contemporáneos.

La ciudad ha acogido el Congreso Mujer Ejecutiva 360º y en torno al vino se reunieron en el hotel Río muchos pacenses que no quisieron perderse el evento solidario 'Badajoz wine experience', una cata que contó con un centenar de bodegas.

Ampliar Puesto de productos extremeños en Fehispor. A. Márquez

En Ifeba se celebra hasta el domingo la trigésimo cuarta edición de Fehispor. La Feria Hispano-Portuguesa se puede visitar hasta el domingo para disfrutar de la gastronomía, propuestas de turismo, artesanía, comercio o agroindustria. Incluye guiño a los futboleros. La muestra 'Pasión colchonera' repasa la historia y logros del Atlético de Madrid.

Ampliar Desfile de gafas con motivo del 50 aniversario de González Ópticos. A. Márquez

Los eventos se concentraron el viernes. Dentro del Mes Solidario del Mayor, el pabellón Juancho Pérez acogió 'Activos y Solidarios', una propuesta conjunta del Ayuntamiento y la Asociación Española Contra el Cáncer.

Ayer, el Hospital acogió 'Mirando contigo', organizado por González Ópticos. Una tienda nacida hace medio siglo en la calle Arias Montano que ahora está en la avenida de Colón. Pablo González Carros, hijo y sobrino de los fundadores, son ejemplo de la lucha del comercio local para salir adelante. En el evento hubo exposiciones de fotos, se sirvió un cóctel y se celebró un desfile de moda de gafas. Además, se homenajeó a tres de las personas que impulsaron esta óptica: María de los Ángeles Carrasco, Francisco González y Carmen González.

Gran Recogida de Alimentos

Ha habido más citas solidarias. Ya ha comenzado la Gran Recogida a favor del Banco de Alimentos, que se celebra hasta hoy. Este viernes el Palacio de Congresos acogió un ballet benéfico con la Escuela de danza María Montero Espinosa, a favor de Asociación Oncológica Extremeña (Aoex).

Ayer se entregaron los Premios Ciudad de Badajoz, en Santa Catalina. Justo enfrente, en el Museo Luis de Morales, pueden verse los trabajos presentados en escultura, pintura y fotografía. Por la tarde se celebraron las actividades de Halloween previstas en la calle Menacho, una cita con el Circo del Terror que tuvo que retrasarse una semana y que al final también sufrió el mal tiempo.

Eventos del fin de semana

Este sábado, en El Hospital, se sirven migas a partir de las 10.30 horas, coincidiendo con el Mercado de Productores Locales y Artesanos. Y en la Plaza Alta se celebra el primer Mercado de las Flores. También por la mañana, el Museo de la Ciudad tendrá lugar la visita guiada para conocer mejor qué pasó en la famosa batalla de Sagrajas. Por la tarde, en el Círculo Pacense se bailará con Punkzeta Rock y Dani Rovira actúa en el Palacio de Congresos.

