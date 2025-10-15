La Semana de la Astronomía acercará el cielo nocturno con actividades

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Transición Ecológica, celebrará los próximos días 23, 24 y 25 de octubre la semana de la astronomía ‘Cosmos, una mirada diferente al universo’, que acercará el cielo nocturno al público con charlas inspiracionales sobre la llegada del ser humano a la Luna o la historia del universo a través de la ciencia y el arte, además de talleres, experimentos científicos, actividades culturales o una ruta urbana nocturna.

La primera Semana de la astronomía espera una participación cercana a las 1.200 personas. El programa incluye una amplia variedad de actividades diseñadas para todos los públicos.