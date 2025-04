Una semana para el arte hecho por mujeres

María Isabel Hidalgo Badajoz Sábado, 9 de marzo 2024, 07:45 Comenta Compartir

Museos, teatros, salas de conciertos, cines, librerías, hasta la propia calle está llena de obras de arte creadas por artistas. Mujeres que se expresan a través de pinturas, fotografías, música o relatos.

Algo habitual hoy, pero que no lo fue no hace tanto tiempo, y no por falta de mujeres artistas. De ahí que más allá de las reivindicaciones que estos días se han llevado a cabo, las salas de Badajoz estén ocupadas por mujeres que quieren dar voz a sus creaciones.

Precisamente a esto vino hace unos días la actriz Petra Martínez, que junto con Juan Margallo acudieron a la Residencia Universitaria Hernán Cortés para dar una conferencia sobre teatro y sobre el papel de la mujer en la sociedad.

Una charla que se celebró al hilo de 'La vida era eso', la película por la que la actriz estuvo nominada al Goya en el año 2022 y que los usuarios del centro universitario pudieron ver con motivo de la programación de la semana de la mujer.

La actividad estuvo enmarcada dentro del ciclo 'Grandes comunicadores' y ofreció a los estudiantes la posibilidad de conocer de cerca la experiencia de una de las parejas más emblemáticas de las tablas españolas, que fundaron su propia compañía a mediados de la década de los ochenta. Ambos fueron Premio Nacional de Teatro en 2022.

La cita estuvo abierta a todo el público, no solo a los residentes del centro que pudieron conversar con estos artistas.

El arte esta semana ha llegado a todos los rincones, también en la tienda Semilla y Grano han querido rendir homenaje a las mujeres, en este caso a las de Venezuela.

Decenas de lienzos con rostros femeninos cuelgan de las paredes de este local que pretende transmitir a través de retratos el surrealismo mágico característico de América Latina.

'Un pedazo de Venezuela', es el título de la exposición con la que Yameris Rafaela Salas quiere acercar su país de origen a los pacenses.

Unas pinturas que podrán visitarse hasta el 31 de marzo y evocan a Maracaibo, la ciudad natal de la artista en la que la mujer tiene un papel relevante dentro de una cultura llena de simbolismo y colorido.

Quienes también tuvieron mucho colorido fueron los alumnos del colegio Arias Montano, que el pasado miércoles recibieron a los alumnos de otras comunidades.

Se trata de un proyecto educativo llamado 'Agrupaciones escolares', que comenzó a celebrarse el año pasado y que este curso llega a su fin. Desde el colegio Antonio Ulloa de Cartagena; el de Cevo en Lugo y el colegio Juan Espino Sánchezde Ingenio en Gran Canarias son los que participaron en este proyecto pedagógicos.

El acto comenzó con una bienvenida de los alumnos del Arias Montano a los compañeros que llegaron desde otras regiones. Un recibimiento con el que pusieron en valor el lenguaje de signos. De hecho, este fue el que utilizaron para cantar 'Color esperanza', la canción que escogió el centro como himno de las jornadas.

A lo largo de los tres días de convivencia que han tenido, los estudiantes han participado en diferentes talleres, también han puesto en marcha recreos inclusivos, y actividades de robótica educativa.

Más allá de estas tareas los estudiantes visitaron el Ayuntamiento de Badajoz.

Dibujos hubo también en la sala de exposiciones Santa Marina de la Fundación CB. Este fue el local en el que Cayetano Cruz inauguró otra de las exposiciones que podrá visitarse en el mes de marzo. 'Dibujo secuencial, creatividad y háptica', es el título de la muestra con la que el artista pretende reflexionar sobre el concepto de dibujo. Así, el hilo conductor de las obras, con especial hincapié en la manifestación gráfica de expresión háptica de la forma son las ideas y las secuencias.

Una exposición que pone en valor la importancia de la actividad investigadora y docente en diseño industrial.

La mayoría de los lienzos que se exponen en esta sala han sido creados en lo que va de año.

El talento musical tampoco ha faltado esta semana en la que la pianista gallega Rosalía Gómez y el violinista Antonio Viñuales inauguraron el programa 'Hojas de Álbum'.

'Duobitatio', que es el nombre que recibe este dueto, fueron los encargados de interpretar las obras de Joaquín Turina, Benjamin Britten y Mieczysław Weinberg, en el concierto que se celebró en el salón noble del palacio provincial.

Este programa de conciertos está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz y pretende poner en valor obras del siglo pasado.

Una cantante fue la encargada de poner voz esta semana a los jueves de música que organiza el Hospital Centro Vivo donde Sofía Pérez, que comparte con su padre su pasión por la música, por lo que fue este quien le acompañó en un concierto que contó con un público entregado, en una semana donde las protagonistas de las diferentes artes fueron mujeres.