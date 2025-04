Seis zonas de Badajoz tienen calles sin asfaltar

Caminar por la calle estos días es complicado sin mojarse los pies. La lluvia es tan intensa que esquivar los charcos es complicado. La misma ... situación se hace insoportable si en lugar de baldosas o asfalto, delante de tu casa hay barro.

Es el caso de Paqui Torres, vecina de la calle Ramón Salas Terrón, de San Roque. Un desacuerdo con el Ayuntamiento de Badajoz mantiene la calle delante de su portal sin asfaltar. Ella lleva más de 20 años sabiendo que, si llueve, tendrá que ir sobre barro al salir.

«Es una asquerosidad», se lamenta esta vecina que explica que los días que llueve mucho, como esta semana, el agua casi alcanza la altura de los bordillos. «Todo esto es una laguna», asegura mientras señala la calzada delante de su casa.

«Cuando llueve, como estos días, delante de mi casa se forma una laguna y es una asquerosidad», dice una vecina de Las 500

La falta de asfalto, además, hace que la calle esté llena de hoyos y baches. De hecho muchos coches salen marcha atrás hacia la calle Escuelas en lugar de avanzar a la calle José Reynolds de Miguel, que tampoco está asfaltada. Esta última tiene tantos agujeros que los vecinos tienen miedo a dañar su coche al pasar por ella.

Francisco Rosado aparca su coche en el barro y saca la compra del mismo junto a su mujer. Ella vive en Las 500 desde joven, primero con sus padres y ahora con su marido. «Es una pena tenerlo así y no poder circular por la calle con tranquilidad», se lamentan.

En estas calles el problema es que el Ayuntamiento considera que son propiedad de los vecinos. Por eso los patios y accesos interiores, donde aparcan, tampoco están asfaltados. El problema es que tanto José Reynolds como Ramón Salas están en el callejero, así que los vecinos se niegan a asumir el mantenimiento. En dos bloques de pisos decidieron hacerlo por su cuenta y asfaltaron un tramo, el más cercano a la Escuela Virgen de Guadalupe, pero el resto considera inviable la inversión por el coste.

El problema en Las 500 no es único en San Roque. En La Picuriña también carece de asfalto la calle Alfonso XI de León, es una pequeña vía pero comunica dos arterias importantes del barrio, Virgilio Viniegra y Marqués de Lombay. Cuando llueve, como estos días, los vecinos prefieren dar un rodeo antes de arriesgarse a un tropezón en el barro.

«Con el carro de la compra, por ejemplo, no te puedes meter por ahí porque lo destrozas, así que voy a comprar recto porque no pesa, pero al volver doy la vuelta. Si llueve no paso, me puedo caer y menudo disgusto», dice Josefa Suárez, que tiene 82 años.

«Cuando hay barro prefiero dar un rodeo porque tengo mucho miedo a caerme», asegura una vecina de 80 años

Hay un caso más sin salir de San Roque. Se trata de las calles más cercanas al Rivillas, desde Alfonso XIII hacia el arroyo. Incluye la Ronda del Revellín y la calle Serrano, que son de tierra. En este caso se trata de terrenos afectados por la riada de 1997. Están dentro de zona inundable, por lo que el Consistorio pacense debe demoler las viviendas y convertirlo en una zona verde.

Ampliar La Ronda del Revellín, en San Roque. J. V. ARNELAS

Sin embargo, algunos vecinos no quieren vender porque aseguran que les ofrecen muy poco por sus propiedades. Mientras se soluciona el conflicto, ha pasado un cuarto de siglo en el que estas calles no han tenido mantenimiento, por lo que sus vecinos no tienen asfalto y las acera, de hormigón, las han hecho ellos mismos.

El caso más llamativo en Badajoz, sin embargo, no está en San Roque sino en la barriada de Tulio. Esta zona, que en realidad se llama Fuente Caballeros, cuenta con 50 familias que viven sin alcantarillado y sin agua potable. El tercer problema es que sus calles no están asfaltadas. Eso incluye el camino de acceso que, en semanas como esta, es un barrizal en el que patinan los coches.

Otro caso enquistado desde hace años se da en Pardaleras, en los conocidos como grupos de la Diputación. En esta urbanización hay un callejón llamado Presidente General Carracedo que está sin asfaltar. Durante años los vecinos han exigido al Ayuntamiento la reparación y mantenimiento de esta vía, pero los responsables municipales alegan que según el Plan General es propiedad privada.

Ampliar Calle General Carracedo, en Pardaleras. J. V. ARNELAS

En este caso de Pardaleras no solo hay problemas con el asfaltado, sino también se dan disputas por la red de aguas y de quién son responsabilidad las averías.

Otros vecinos que han reclamado en varias ocasiones que se adecente el acceso a sus viviendas son los que tienen casas cercanas a la urbanización La Granadilla. En esta zona está el camino de La Granadilla y el Camino del Cruce, incluido el acceso al Centro Hermano de Cáritas. Para llegar hay que ir por pistas de tierra.