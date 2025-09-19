Seis detenidos en el narcopiso de la calle Amparo de Badajoz

R. H. Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:12 Comenta Compartir

La redada del pasado 11 de septiembre en la calle Amparo de Badajoz se ha saldado con seis detenidos y la incautación de 420 dosis de cocaína y 370 de heroína. Los arrestados están acusados de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, lesiones, detención ilegal, amenazas y atentado a agente de la autoridad. Uno de ellos ha ingresado en la cárcel.

La investigación de la Policía Nacional comenzó a raíz del conocimiento de la existencia de una vivienda que podría estar usándose como narcopiso y punto de venta en el casco antiguo de Badajoz. Los agentes realizaron numerosas vigilancias discretas y comprobaron un continuo trasiego de consumidores. También que era uno de los puntos más activos de venta y consumo de droga en la capital tras las aprehensiones de estupefacientes. En muchas ocasiones, la droga adquirida era consumida en el interior del inmueble, que contaba con habitaciones preparadas para ello.

Paralela a esta investigación por tráfico de drogas existía otra por un delito de lesiones, amenazas y detención ilegal ocurrida en este narcopiso y en la que estaban implicados varios de los investigados del punto de venta.

La vivienda estaba regentada por varias personas detenidas con anterioridad, lo que dificultó la investigación porque que la experiencia de estas personas la hacía más compleja ya que habían aumentado las medidas de seguridad.

Esta organización criminal tenía una estructura piramidal con clara distribución de tareas: en primer lugar se situaban los que suministraban las drogas y recogían la recaudación; a continuación los que llevaban a cabo la venta directa y control del narcopiso; y en último lugar, conocidos toxicómanos que atraían a clientes y realizaba funciones de vigilancia en el exterior.

El pasado día 11 se registró la vivienda, se detuvo a seis personas y se intervino diversas cantidades de cocaína (420 dosis) y heroína (370), útiles para la elaboración de estas dosis, más de 1.500 euros en efectivo y básculas de precisión.

A su entrada en el piso, los agentes fueron recibidos con gran agresividad por algunas de las personas que estaban alli, imputándoles así un delito de atentado a agente de la autoridad.

Los detenidos son seis varones, de entre 20 y 60 años de edad, algunos con antecedentes, quienes tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.

