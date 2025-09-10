Seis cortadores de jamón participan en el concurso 'Capital Ibérica' La novena edición del certamen se celebrará este viernes en la plaza Alta de Badajoz

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:08

Seis concursantes procedentes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia disputarán el IX Concurso de Cortadores de Jamón 'Badajoz Capital Ibérica', que se celebra el viernes en la plaza Alta de la capital pacense. Organizado por Pepe Alba y avalado por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANCJ), se presenta como «una experiencia única», cuyo objetivo es convertirlo en una actividad que no solo celebre la «excelencia» del corte, dado que también será una «macro masterclass» del mundo del ibérico en la que, además, se promoverá el turismo, la cultura y la gastronomía de Badajoz y Extremadura.

En esta ocasión, los concursantes serán Juan Antonio Barbero Peral, de Cáceres; Eusebio Casarrubio Agustín, de Tomelloso (Ciudad Real); Javier Fernández Gómez de Fuentes, de León (Badajoz); Francisco Javier García Pérez, de Aracena (Huelva); Laura Rey Padín, de Santiago de Compostela y Francisco Javier Torres Jiménez, de Dos Hermanas (Sevilla).

El primer premio incluirá el pase a la semifinal del Campeonato de España, trofeo diploma acreditativo, tabla jamonera Afinox o 300 euros junto a regalos de los patrocinadores. El segundo clasificado se llevará un trofeo, diploma acreditativo, 200 euros y regalos de los patrocinadores. Por su parte, el tercero se embolsará100 euros junto a trofeo, diploma acreditativo y regalos de los patrocinadores. Y además, habrá un galardón especial, el mejor plato libre creativo, que recibirá 100 euros, con diploma acreditativo y regalos de los patrocinadores.

Entre los aspectos que se puntúan y junto a la prueba cultural, destacan la limpieza y perfilado de la pieza, la limpieza del puesto de corte, la rectitud del corte, el remate y apurado de la pieza, la elegancia y estilo del cortado, la calidad de la loncha o el emplatado general.

Pioneros en entender que los cortadores del jamón tienen que tener una formación básica de la cultura del producto, se les hará una prueba cultural tipo test de cinco preguntas relacionadas con la norma de calidad del ibérico. Bajo la dirección de Paqui Muñoz, el jurado estará compuesto por Antonio González, actual campeón de España y campeón en Badajoz en 2023, Manuel Cárdenas y Zacarías Píriz Estévez.

Actividades complementarias

Durante el certamen se llevarán a cabo entrevistas a miembros del sector, incluyendo ganaderos, industriales, cortadores, tiendas especializadas y patrocinadores, las cuales ofrecerán al público la oportunidad de conocer curiosidades y anécdotas que enriquecerán la experiencia, «haciendo que cada momento de la competición sea aún más ameno y educativo».

Asimismo, los asistentes tendrán la oportunidad de degustar un «delicioso» plato de jamón de cebo ibérico 50 por ciento raza ibérica por 6 euros, según indican desde la organización. El concurso empezará a las 20.30 horas y finalizará a las 22.30.

