El López de Ayala acoge este sábado la segunda edición de Extremareggae

Jamaica y Badajoz sin tomar el barco ni el avión. No, no es una nueva versión de la canción de Los Mismos, se trata de lo que ofrecerá el próximo 30 de julio la segunda edición del Extremareggae, un festival musical «para disfrutar en familia, con los amigos o en pareja, donde vamos a gozar de una velada única y para el recuerdo», aseveran desde el Teatro López de Ayala.

Durante más de tres horas, los asistentes a este certamen disfrutarán de propuestas musicales que reúnen el mejor reggae llegado desde Portugal, África y Extremadura.

Gene García and The Rockets, Black Omolo & Militan4 Band, ExtreMusas y Selektahs On Tour, son los músicos extremeños, portugueses y africanos que forman parte del cartel en esta segunda edición.

A esto hay que sumar que la terraza del Teatro López de Ayala, sita en la plaza de Minayo, se mimetizará con la música para «hacer que se potencie la experiencia del reggae».

El precio de la entradas para este festival, que comenzará a las 22.00 horas, es de 15 euros.