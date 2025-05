La sede vecinal se atasca en la burocracia La Granadilla. La Asociación de Vecinos insiste en que la Junta le arregle el local, pero esta dice que no puede si no le vuelven a ceder las instalaciones

Los residentes de la urbanización de la Granadilla siguen reclamando una mejora de condiciones de habitabilidad de su barrio.

Ya han pasado 22 años desde que se habilitó una zona residencial para reubicar a parte de aquellos que estuvieron afectados por la riada de 1997. Para ello, se acondicionaron 200 viviendas.

El barrio que se encuentra cerca de Huerta Rosales y de Valdepasillas se siente marginado ante los ojos del Ayuntamiento por las escasas o, en algunos casos inexistentes, reformas.

«Me dicen que envíe fotos con las solicitudes y les respondo que tienen un álbum de nuestro barrio»

Hace ya cuatro años que la Junta (propietaria del edificio donde se ubica) les cedió un local para hacer las reuniones vecinales. Hasta entonces los asistentes se veían obligados a ir a un parque o a un bar para tratar temas de la barriada.

Tras una larga lucha consiguieron un lugar para reunirse a cubierto, pero tenía carencias al ser solo un habitáculo de cuatro paredes. Hasta las paredes dejaban ver los ladrillos al desnudo.

El Ayuntamiento aseguró que estaban trabajando en ello, pero que la Junta tendría que encargarse de la reforma, y ese trámite llevaría más tiempo por lo que se pedía paciencia.

A día de hoy los vecinos siguen estando en la misma situación y así lo relata Francisco José Guzmán. «El barrio está sin tocar», alega. El lugar de encuentro de los vecinos sigue aún sin restaurar y lo que propone la Junta es seguir un procedimiento burocrático que implica ceder de nuevo a la Junta el local para que esta los reforme, y después volver a cederlo a los vecinos.

Este proceso es rechazado por el Ayuntamiento, así que la guerra entre administraciones ha provocado otro año más de espera sin saber qué pasará con el local.

Después de tantas largas, los vecinos están «cansados». El presidente vecinal asegura que están hartos de excusas y «embustes» por parte de la Junta.

Al mal estado de la sede de la Asociación de Vecinos se une la falta de sitios adaptados para personas mayores o discapacitados. El presidente de la asociación declara que el 80% de los vecinos son gente mayor con dificultades para subir a la acera por los bordillos elevados sin rampas.

Socavones

La zona sufrió obras cuando se abrieron varios socavones, como informó HOY el pasado mes de junio, y estuvieron incomunicados y sin acceso al autobús durante un mes. Afortunadamente, los agujeros se arreglaron, con el inconveniente de que no se ha pintado. En la carretera que da acceso al Bioclimático, niños y adultos tienen que cruzar con premura al no disponer de un paso de peatones.

También necesitan arreglar los levantamientos de las aceras, pero el problema desemboca en lo mismo que los anteriores. Según cuenta Guzmán es «una pila de quejas sin responder».

Con la ola de calor sería necesario que el barrio dispusiera de fuentes y los vecinos ya solicitaron dos en la plaza, pero no fueron escuchados. Esto, junto con la falta de parques para niños y máquinas para que lo mayores hagan ejercicio, ha cansado a los vecinos que han puesto diversas quejas y denuncias.

Durante las lluvias, el barrio no tiene mucho problema al disponer de un sistema de alcantarillado pero Guzmán asegura tener que llamar al Ayuntamiento para que las desatasquen porque se taponan y no suelen despejarlas. A su vez tienen una plaga de ratas que no pueden controlar y menos los que viven en pisos bajos. Por suerte fumigaron la zona para controlar la proliferación de cucarachas.

También han protestado por problemas de iluminación debido a los árboles sin podar. «Por la noche no ves nada porque los árboles tapan las farolas», explica.

A pesar de la calidad de las farolas, no pueden lucir al ser eclipsadas entre las ramas. La vegetación le supone un problema al barrio porque los jardines de los parques están sin cuidar. «Vienen a cortar el césped. ¿Qué césped? Si no hay», lamenta.

Francisco Guzmán agradece la labor del edil Alejandro Vélez porque siempre que necesitan limpieza en el barrio, atiende a las solicitudes.

Añade que no para de enviar incidencias. «Dicen que envíe fotos con las solicitudes y les respondo que tienen un álbum nuestro», declara.