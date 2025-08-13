La sede electrónica del Ayuntamiento de Badajoz se cae por mantenimiento El Ayuntamiento de Badajoz descarta un pirateo, como ya ocurrió meses atrás

La sede electrónica del Ayuntamiento de Badajoz está inhabilitada por problemas técnicos en la mañana de este miércoles, 13 de agosto. De momento, se descarta que la causa de la caída haya sido por pirateo como ya ocurrió el pasado mes de abril con la red informática. Desde el departamento informático del Ayuntamiento ya trabajan para restablecer la normalidad en su sede electrónica lo antes posible.

La web del Ayuntamiento de Badajoz funciona con total normalidad, pero su sede electrónica continúa con problemas de acceso. Este apartado sirve para presentar y tramitar solicitudes como cambios en el padrón, diferentes licencias de vías y obras o simple información para el ciudadano. Este apartado está dedicado a la gestión online de forma que el ciudadano no tenga que presentarlo de manera presencial.

Descartado el pirateo

Desde el Ayuntamiento descartan el pirateo, como ya sucedió en abril. Unos 'hackers' con base en Holanda atacaron al sistema informático del Ayuntamiento pacense. Los sistemas estuvieron fuera de servicio y 'secuestrados' por los hackers durante una semana. Por ello, los ciudadanos se vieron perjudicados al no poder las tasas que en su momento estaban en fecha de pago. Un 'ransomware' instalado por los 'hackers' impedía a los ordenadores conectarse a internet.

En ningún momento desde el Ayuntamiento de Badajoz hubo relación alguna con los 'hackers'. Lo habitual es que llega un correo electrónico requiriendo un rescate económico, pero desde el Consistorio decidieron no tener ningún tipo de contacto. Tras siete días, los sistemas informáticos del Ayuntamiento recuperaron su normalidad.

Algo similar le ocurrió al Ayuntamiento de Sevilla, que se vieron sorprendidos por el grupo ruso 'LockBite', al que se le atribuyó el ataque en septiembre de 2023. Este grupo de 'hackers' tuvo secuestrado los equipos informáticos durante cuarenta días, atacando más de 4.000 equipos. La banda pidió un rescate de cinco millones de euros, que posteriormente fue rebajada a 1,5 millones de euros. En febrero de 2024, este grupo fue desmantelado en una operación policial internacional.

Tras esto, parte del grupo trataba de reorganizarse, siendo la mayoría de miembros rusos, pese a estar en Holanda el último servidor desde el que partió con el enlace malicioso.