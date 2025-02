BADAJOZ: La Sareb tapia el edificio de San Roque después de que se fuesen los okupas

La Sareb está tapiando el edificio ocupado en San Roque, el inmueble que sufrió tres incendios en 24 horas. Este bloque de pisos, entre las ... calles Gabino Tejado y Román Gómez de Villafranca, lleva cinco años con okupas. Los vecinos cercanos, sin embargo, creen que la medida de la Sareb es insuficiente porque no se cierran las ventanas de la segunda planta ni el garaje y estos han sido accesos habituales para los que vivían ilegalmente en el inmueble.

El inmueble quedó vacío durante la crisis inmobiliaria porque la constructora renunció, quedó en manos de un banco y finalmente en la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). Desde 2017 ha sufrido ocupaciones, destrozos y varios incendios. Los vecinos de la zona han pedido en numerosas ocasiones que se desaloje y se selle.

El conflicto se ha reavivado estas últimas semanas porque los residentes de San Roque están reuniendo firmas para pedir una solución. Además esta semana se han producido tres nuevos incendios. Finalmente la Sareb ha comenzado el sellado de las ventanas del inmueble.

Desde la Sareb explican que el desalojo del edificio estaba pendiente de un proceso judicial que iba a resolverse en diciembre. Sin embargo, han podido comenzar con el cierre del inmueble este viernes porque han comprobado que los okupas se han marchado.

Los residentes cercanos esperan que esta sea la solución definitiva, aunque no están convencidos del todo. Parte del inmueble ya había sido tapiado en otras ocasiones, pero volvió a ser ocupado. «Tienen que cerrarlo mejor, esto no servirá de nada. Ya ha ocurrido, entrarán por el garaje y tirarán las tapias o treparán por las ventanas del segundo edificio».

El problema para los vecinos ha sido la conflictividad provocada por las personas que vivían en el inmueble abandonado. Denuncian que hay peleas muy violentas, robos y ataques a los que les hacen frente. También existe un problema de insalubridad porque abandonan en la acera cubos con orina y excrementos.

El mayor peligro, sin embargo, son los incendios que habitualmente se producían en invierto, cuando prendían fuegos para calentarse, ya que no hay electricidad. Este semana, sin embargo, los incendios han sido provocados en distintas zonas del inmueble. Los vecinos creen que se trata de algún enfrentamiento entre los residentes que parece que finalmente ha hecho que se marchen.

«Hemos escuchado gritos en los que unos a otros se decían que el edificio era suyo. Parece que se han echado entre ellos», explica uno de los testigos que tiene un temor: «Nos da miedo que se hayan ido unos, pero entren otros iguales o peores».

La esperanza de esta zona de San Roque es que esta sea la solución definitiva, que todos los accesos queden sellados correctamente y que no vuelvan a ocupar este bloque de pisos que tantas preocupaciones les han dado.

La Sareb explica que en este caso de ocupación ha trabajado en coordinación con la policía y el Ayuntamiento de Badajoz, pero que no ha sido fácil porque no han podido negociar con los okupas. En otros casos esta sociedad envía mediadores para tratar de desalojar sus propiedades vacías, pero no pudieron acceder a este bloque en San Roque porque se lo impidieron los que estaban dentro.

El bloque de pisos que lleva abandonado unos 10 años y cinco ocupado tiene dos alturas. Los okupas suelen acceder tanto por el bajo como por el primer piso porque las ventanas no son muy altas y trepan. También hay un garaje subterránea al que es sencillo entrar. Más que un recurso de vivienda, para estas personas el edificio de San Roque es una zona para consumir drogas, según explican los testigos. De hecho está en muy malas condiciones. No tiene luz ni agua, esta desvalijado y lleno de basura.