Santo Domingo consigue completar su plataforma única cuatro años después

Los vecinos y los comerciantes de Santo Domingo lo han conseguido. Tras cuatro años de lucha la calle al completo ha perdido sus bordillos. En ... unas semanas finalizará la instalación de plataforma única en el tramo entre Juan Carlos I y Santa Lucía.

Esta obra forma parte del proyecto para eliminar los bordillos en doce calles del Casco Antiguo. Ya se ha finalizado la reforma en vías como Muñoz Torrero o Meléndez Valdés y quedan pendientes otras muchas, como Bravo Murillo o San Juan. El caso de Santo Domingo es especial porque la vía ha ido perdiendo los bordillos a tramos y porque detrás del logro están sus residentes.

A finales de 2018 el Ayuntamiento de Badajoz estaba llevando a cabo una ampliación de la plataforma única que había sido un éxito en Menacho. A final de año apostó por la calle Santo Domingo, ya que era comercial, y eliminó los bordillos entre la plaza de Santo Domingo y Vasco Núñez.

Los vecinos y comerciantes vieron con alegría cómo renovaban su calle, pero el entusiasmo se cortó en marzo de 2019 cuando comprobaron que solo afectaba a 160 de los 400 metros de largo que hay en total. Tres meses después el Ayuntamiento anunció que la obra continuaría, pero hubo otro disgusto, solo 100 metros más, hasta Juan Carlos I.

El tercer tramo, entre la calle mayor y Santa Lucía, quedó sin proyecto y los afectados se movilizaron. Las protestas lograron el compromiso municipal de terminar la calle, pero sin fecha. Ahora se cumple el compromiso.

«No pensaba ya que lo harían. Es una calle que estaba rodeada de plataforma única, pero sin tenerla, como si se hubiesen olvidado, pero me lo he creído cuando he visto los adoquines», celebra Mariola Mayo, vecina de Santo Domingo.

Por el momento los operarios han picado el antiguo suelo y han cambiado las tuberías (se hace en todas las obras para evitar reventones posteriormente). Ahora han comenzado los trabajos para colocar los distintos pavimentos en las aceras y la calzada.

«La calle parece más grande, más luminosa», asegura Pablo Reina, otro vecino de la zona que espera, eso sí, que las obras finalicen pronto por las molestias que suponen para los residentes.

La docena de calles que tendrán plataforma única cuentan con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Las intervenciones comenzaron en noviembre y debían haber terminado ya, pero la falta de arqueólogos, según el Ayuntamiento, está ralentizando el avance de los trabajos.