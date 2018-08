El Santa Isabel reclama los campos de fútbol proyectados junto al seminario en Badajoz Las instalaciones se construirían junto al seminario de San Atón. :: josé vicente arnelas Hace un año el alcalde prometió construir canchas de césped en San Fernando para solucionar la demanda de los clubes de la ciudad NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Jueves, 16 agosto 2018, 08:16

En unas semanas comenzarán los entrenamientos de los equipos del fútbol base en Badajoz. El primer desafío para los conjuntos es encontrar un campo donde entrenar. Esto se debe a que hay unos 5.000 niños que practican este deporte en la ciudad y las actuales instalaciones no son suficientes. Los más escasos son los campos de césped. Por esta razón, hace un año, el alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, se comprometió a construir nuevas pistas junto al seminario, en San Fernando. Sin embargo, este proyecto no ha avanzado.

Este compromiso municipal se logró gracias a la presión del Agrupación Polideportiva Santa Isabel. El club de San Fernando se movilizó porque el Consistorio había reducido sus horas de entrenamiento en el Viejo Vivero. Unas 200 personas llegaron a manifestarse frente al Ayuntamiento. Finalmente el club alcanzó un acuerdo con la Concejalía de Deportes y fue acompañado de la promesa municipal de habilitar más campos de césped.

En este año, sin embargo, no se han producido avances. No se ha anunciado dotación económica para esta obra. Por ejemplo, recientemente se ha aprobado una partida de 700.000 euros para infraestructuras deportivas dentro del Plan de Impulso de la Economía. Incluye, entre otras, obras en La Granadilla y las pistas de María Auxiliadora, pero no incluye los campos esperados en San Fernando.

En septiembre temen que vuelva a haber problemas por el reparto de las horas de entrenamiento

Los campos se habilitarían en la parcela junto al seminario que iba a ser destinada a la construcción de la piscina de la Margen Derecha. Finalmente se va a construir en Entrepuentes, junto al pabellón Juancho Pérez.

Eso sí, para disponer de este terreno junto al seminario, el Consistorio debe cerrar un proceso de permuta con el Arzobispado de Badajoz. Desde el AP Santa Isabel se preguntan cómo va ese trámite. «No hemos sabido nada. Seguimos como antes o incluso peor. Ahora en septiembre tendremos que ver qué horas de entrenamiento nos dan, pero no hemos tenido más remedio que alquilar espacios porque no hay suficientes», se lamenta Jesús González, de este club de San Fernando.

González detalla que, hace un años, les indicaron que era posible que el Ayuntamiento optase a una subvención de la Junta de unos 200.000 euros para construir campos de césped y temen que los responsables municipales no logren esta ayuda.

Actualmente en la ciudad hay una veintena de campos entre los de césped natural y los de artificial, pero no todos son accesibles. De estos solo los de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) son gratuitos para los equipos pacenses, pero no todas las horas son de cesión. En sus terrenos también se reservan horarios para alquilarlos de forma privada. Además hay horarios que se reservan a los clubes profesionales, por lo que los deportistas de base lo tienen más complicado.

Los clubes también tienen la opción de alquilar los que tiene la Federación Extremeña de Fútbol en San Roque. El problema es que hay equipos que no pueden hacer frente al coste económico.

El problema de los campos se debe a que se ha unido un aumento de la demanda, cada vez hay más niños que practican fútbol en la ciudad, con la pérdida de varias instalaciones. Campos que, debido al abandono, ya no se pueden usar. El caso más llamativo es el del estadio José Pache, que actualmente está en ruinas y cubierto de maleza. No es el único. También se han perdido instalaciones de césped en Llera, el Cerro de Reyes y el Gurugú. Pistas que, por actos vandálicos y falta de mantenimiento, ya no están disponibles.