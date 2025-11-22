Santa Cecilia suena en el centro de Badajoz y se saborea en Ifeba

Ángela Murillo Badajoz Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:15 Comenta Compartir

La semana de Santa Cecilia ha mezclado en Badajoz los estilos musicales más diversos: Rebeca, Luis Pastor, Celia Romero, Huecco, Paco Candela o Álex Ubago han pasado por la capital pacense. Las conferencias se agolparon en el ecuador de la semana para dar paso a la Navidad con el encendido de El Faro y una eclosión gastronómica en Ifeba. Caja Rural de Extremadura ensalza la excelencia de la despensa extremeña en la segunda edición de la Feria Espiga. Con los mejores aceites, quesos, vinos e ibéricos sobre la mesa, los visitantes se acercan a la alta cocina de la mano de maestros como Toño Pérez o José Pizarro.

Conciertos

El repertorio musical de Santa Cecilia comenzó con la actuación del coro de la ONCE en la residencia Hernán Cortés, que dio paso a la banda del Conservatorio Juan Vázquez y su concierto en el Teatro López de Ayala. Un gran número de jóvenes se subieron al escenario para interpretar un variado repertorio. Ayer viernes llegó el día grande. Se escuchó la poderosa voz de Celia Romero en Santa Catalina, que puso broche de oro al ciclo flamenco de la Plaza Alta. El chorro vocal de la cantaora de Herrera del Duque y la acústica del viejo templo brindaron un ambiente único. En la Sala Off Cultura hizo parada el cantautor Luis Pastor, con su gira 'Extremadura Fado'. La música también volvió a ser epicentro de la Gala Corazones Solidarios, una gran fiesta para ayudar a niños de familias vulnerables que se celebró anoche en el palacio de cristal del hotel Río. Allí se reunieron 550 comensales que disfrutaron de las actuaciones mientras se sortearon regalos firmados por artistas o futbolistas de primer nivel para cubrir las necesidades de los más pequeños.

Final de Badafest

En el Palacio de Congresos el minuto de gloria fue para los artistas emergentes presentes en la clausura de Badafest. Actuaron María Morenas, El Flako Rodríguez, el grupo Estanco72, The Black-Suited Ladies y The Drunk Future.

En el salón noble de la Diputación sonó 'Juventus Ensemble', la formación lusa dirigida por Filipe Pinto, dentro de la programación del Ciclo de Hojas de Álbum de la Sociedad Filarmónica; y en Ámbito Cultural amenizaron la tarde Daniel López y Sofía Núñez. Este sábado, llega al López Borja Niso, un ingeniero informático reconvertido en pianista y compositor que ofrece su espectáculo 'Ludovico Musical experience'. Y la agenda sonora se cerrará en ese mismo escenario el domingo, cuando la Banda Municipal arranque a mediodía su repertorio con la batuta del maestro Soler Solano.

Ampliar José Elias Rodríguez presentó 'La luz de las sombras' en la Fundación CB. HOY

Amplio repertorio de conferencias

Esta también ha sido una semana generosa en charlas. El miércoles los fieles a la agenda cultural tuvieron complicado elegir entre las citas programadas de forma simultánea en distintos puntos de la ciudad. En el edificio Siglo XX se presentó el libro 'Las fortificaciones de Badajoz', una publicación firmada por los arquitectos ganadores del Premio Editorial Coade: Francisco Vaca Morales, Daniel Jiménez, Jaime Olivera, Julián Prieto, Jorge López y Javier Gómez de la Peña. El mismo día estuvo en Montesinos 22 José Elias Rodríguez, que presentó en la Fundación CB la 'La luz de las sombras'. Y en el corazón de la Alcazaba, la arqueóloga Trinidad Nogales, directora del Museo Nacional de Arte Romano, pasó por el ciclo de conferencias otoñales del Arqueológico Provincial. En la Sala de Ámbito Cultural ofreció las claves de su obra 'La clave Mirabilis' Juan Gordillo; y a la Rucab acudió el comisario de la Policía Nacional Aurelio Fernández, que repasó su novela histórica 'Corrieron regueros de sangre', donde revive episodios de la Guerra Civil en la región.

Ampliar El comisario de la Policía Nacional Aurelio Fernández presentó su libro en la Rucab. HOY

En la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País habló Germán Puebla Ovando. El director general de Sostenibilidad de la Junta desgranó los retos, amenazas y oportunidades de la dehesa.

Ya el jueves hubo espacio para la histórica política reciente. Rosa Díez pasó por el Aula de Cultura HOY. La exsocialista y cofundadora de UPyD dejó clara su nula simpatía por el expresidente del Gobierno en su libro 'La sombra: Memoria Histórica de Zapatero', motivo de su visita al auditorio de Cajalmendralejo. En esa misma sede, esta semana se han celebrado dos visitas guiadas a la muestra '3Reinos: Animal, Vegetal y Mineral'.

Ampliar Trinidad Nogales ofreció una conferencia en el Museo Arqueológico Provincial. HOY

Tusitala ha invitado a Abel Rodríguez Barragán, que presentó su libro 'Serán solo unas palabras' y ofreció un taller de microrrelatos; y en el campus se ha celebrado la entrega de los Premios Nacionales IPfest Extremadura 2025, una actividad gestionada por Fundecyt para dejar claro que en la región se sabe transferir a la sociedad el conocimiento científico.

En el Meiac se inauguró la exposición 'Esto es lo verdadero', que reúne 16 obras de 11 artistas iberoamericanos.

Hueco para el humor

Esta semana también ha habido ratos para el humor. En la residencia Hernán Cortés se pudo reír con 'Operación 5 Jotas. Todo lo que puede hacer una madre por un hijo', una comedia disparatada; y este sábado actúa en el Palacio de Congresos el monologuista David Navarro.

Temas

