Los extremeños Sanguijuelas del Guadiana arrancaron anoche su mini gira por espacios culturales de aforo reducido.

Los extremeños Sanguijuelas del Guadiana arrancaron anoche su mini gira por espacios culturales de aforo reducido. J. V. Arnelas

Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz, «¡que vivan las salas, coño!»

Los extremeños arrancaron anoche su mini gira por espacios culturales de aforo reducido. Hoy viernes repiten en la sala Off de Badajoz y el sábado y domingo hacen doblete en Cáceres en la sala Matilda

J. López-Lago

J. López-Lago

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:16

Después de llenar plazas de varios pueblos del país y levantar festivales de gran formato este verano, el grupo debutante con más tirón ahora mismo en el panorama nacional, los extremeños Sanguijuelas del Guadiana, arrancaron anoche su mini gira por espacios culturales de aforo reducido. Hoy viernes repiten en la sala Off de Badajoz y el sábado y domingo hacen doblete en Cáceres en la sala Matilda. Las entradas se vendieron en junio en cuestión de minutos.

¡Qué vivan las salas, coño!, proclamó anoche Juan, teclista y guitarra del grupo de Casas de don Pedro, para reivindicar estos lugares donde se abren camino tantos grupos jóvenes. En este mini tour se hacen acompañar de teloneros locales.

Noticias relacionadas

Sanguijuelas del Guadiana: dos conciertos en Badajoz y otros dos en Cáceres la próxima semana

Sanguijuelas del Guadiana: dos conciertos en Badajoz y otros dos en Cáceres la próxima semana

Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para la Alcazaba en cuestión de minutos: lanzan segunda fecha

Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para la Alcazaba en cuestión de minutos: lanzan segunda fecha

Descubre a fondo el mural de cerámica que viajó con Sanguijuelas del Guadiana hasta 'La Revuelta'

Descubre a fondo el mural de cerámica que viajó con Sanguijuelas del Guadiana hasta 'La Revuelta'

El grupo Sanguijuelas del Guadiana actuará en Badajoz en 2026

El grupo Sanguijuelas del Guadiana actuará en Badajoz en 2026

Los pueblos y Extremadura también son sus causas, como demostraron anoche de nuevo sobre el escenario pacense donde desglosaron Revolá, su primer y único disco, al que añadieron temas de los Estopa y Los Chunguitos recordando sus orígenes de Badajoz.

En su periplo extremeño por salas los Sanguijuelas también han colgado el 'vendío' para el 21 de noviembre, cuando ofrecerán un concierto en la sala El Jato de Almendralejo y el día 22, en la sala Contacto de Navalmoral de la Mata. La siguiente cita en Extremadura ya será el 27 de diciembre, en la sala Dinosaurio de Villanueva de la Serena, aunque aún hay sorpresas por desvelar antes de su participación este verano, de nuevo en Badajoz, en el Alcazaba Festival. Pero esto ya será ante varios miles de personas.

