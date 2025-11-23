HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 23 de noviembre, en Extremadura?
La San Silvestre pacense conmemorará el 1.150 aniversario de la ciudad

Ya están abiertas las inscripciones para esta prueba festiva que será el 28 de diciembre, domingo, y cuyo destino solidario será Cruz Roja

R. H.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:57

Ya están abiertas las inscripciones para la San Silvestre pacense de este 2025, que será el 28 de diciembre, domingo, a las 12 del mediodía. La prueba finalmente será de cinco kilómetros, según el cartel anunciador. El recorrido, aún por confirmar por las autoridades, sería Plaza Alta (igual que el año pasado), Plaza de San José, C/ Suárez de Figueroa, Avda. Joaquín Costa, Puerta de Palmas, Ronda de Circunvalación Reina Sofía, Avda. Manuel Rojas Torres (ambos carriles, uno de ida y otro de vuelta, con giro en la tercera rotonda), Ronda Circunvalación Reina Sofía, Avda. De Pardaleras, C/ Estadium, Puerta Pilar, Ronda del Pilar, Plaza 18 diciembre, C/ Joaquín Rojas Gallardo, C/ Campillo, C/ Castillo y Plaza Alta-Arco del Peso

Las inscripciones se pueden hacer de manera presencial en 'Be padel' y 'on line' en pulsaciones.net. El dorsal cuesta 5 euros y la camiseta conmemorativa 10 euros. En este caso, recuerda a la fundación de Badajoz hace 1.150 años. En este caso el destino solidario es Cruz Roja, que recibirá el 30% del superávit. Además de carrera, también habrá una caminata y una prueba de marcha nórdica.

Según se explica en el reglamento, «La prueba se plantea como una jornada deportivo-festiva y de carácter familiar con fines solidarios y saludables, por lo que aconsejamos apoyar la prueba y acudir en familia e incluso disfrazados». El número de participantes y plazo de inscripción es hasta agotar el máximo de participantes permitido (3.000) o hasta el 25 de diciembre.

