San Roque busca la pensión de Antonio Gemio

Apenas eran las diez de la mañana cuando Antonio Gemio, pensionista de 83 años, acudió al banco como hace el día 26 de cada mes ... para cobrar su pensión. Una paga de 1.100 euros es lo que le ha quedado por trabajar 57 años de su vida, empezó cuando apenas tenía ocho.

La pensión, que comparte con su mujer Micaela Chaparro, les da para pagar las facturas de la casa que tienen en la calle Dos de Mayo del barrio pacense de San Roque. «Es lo que teníamos este mes para pagar facturas, comida, y para ayudar a mi hijo», subraya preocupado.

Precisamente esto es lo que más le preocupa a Antonio, que este lunes perdió el sobre en el que llevaba la pensión con la que cubrir los gastos de este mes. «Tengo que ayudar económicamente a mi hijo, que con 56 años tiene una invalidez que prácticamente no le permite caminar y por la que tan solo recibe una ayuda de 400 euros», sentencia.

Un bolso marrón, que siempre lleva con él, es el lugar en el que guardó el sobre blanco que con un clip contenía su pensión. «Guardé el sobre en el bolso que también tenía la cartera y una bolsa para ir a comprar», recuerda. Tras salir de la sucursal que Ibercaja tiene en la avenida Ricardo Carapeto, Gemio fue hasta la cafetería Venero, un lugar que frecuenta a menudo para tomar café.

Tras su visita al bar fue a dar un paseo y se sentó en uno de los bancos de la calle Corte de Peleas. Allí estuvo hasta que antes de ir a casa fue a comprar el pan a la panadería de la calle Isidro Pacense. «Es complicado que me hayan sustraído el sobre del bolso porque no he estado en zonas con aglomeraciones. Lo más seguro es que se me haya caído al sacar la cartera o la bolsa para guardar el pan», explica.

Con la compra hecha y sin saber que ya no llevaba su pensión en el bolso, Gemio se fue hasta su casa. Fue allí cuando comprobó que no tenía los 1.100 euros. «Me puse nervioso. No soy un capitalista. Lo que tengo son los ahorros de haber estado toda la vida trabajando. Primero lo hice en el campo, pero ahí se trabajaba mucho y no se ganaba nada. Así, con 20 años me fui a Madrid y de allí me vine a Badajoz, donde he trabajado en el servicio de alumbrado del Ayuntamiento», relata.

Conciencia social

Al comprobar que el dinero no estaba en el bolso. Antonio volvió sobre sus pasos para buscar el sobre con los 1.100 euros en alguno de los lugares en los que había estado. «En la panadería nadie lo ha visto y en el bar tampoco».

En su regreso al bar se encontró con Toni Zambrano. «Cuando llegué lo vi mirando alrededor de la mesa, estaba nervioso, tanto que venía sin bastón», describe su amigo. Precisamente fue él quién al conocer su situación se ofreció a anunciarlo en Internet. «Creo que es más fácil que alguien lo devuelva si sabe a quién pertenece», cuenta.

El dinero que se le ha perdido estaba en un sobre sin documentación y sin datos sobre su propietario, por ello Antonio no confía en volver a recuperarlo, aunque asegura que no pierde la esperanza. «Hace unos años encontré una cartera con 2.000 euros por la zona de Martín Cansado. La llevé al Ayuntamiento porque mi conciencia no me permite gastarme un dinero que no es mío», recuerda.

«Yo lo devolví, pero sé que todo el mundo no es igual. A mí devolverlo me aportó satisfacción. Espero que si alguien tiene mi pensión le ocurra lo mismo», declara.

Con la esperanza de recuperar el dinero de su amigo Antonio, Toni no se despega de su teléfono, el contacto que ha dejado en Internet por si alguien lo tiene y quiere entregarlo. «Sé que es complicado que le devuelvan el dinero porque estamos atravesando momentos especialmente difíciles y hemos perdido la fe en la sociedad. Pero ojalá sean conscientes que es la pensión de un jubilado y nuestro deber es cuidar a las personas mayores», subraya Zambrano.