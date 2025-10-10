El Salón del Automóvil se celebrará del 16 al 19 de octubre en Ifeba

Redacción Badajoz Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Salón del Automóvil, organizado por la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal), se celebrará del 16 al 19 de octubre en el recinto ferial de Ifeba (Badajoz), con novedades en cuanto a marcas representadas, modelos de vehículos y precios de venta.

Consolidada como una cita clave para profesionales y compradores, la feria celebra una nueva etapa bajo la denominación Salón del Automóvil de Extremadura (antes Salón del Automóvil de Badajoz), reflejo de su proyección regional. Durante cuatro días, los visitantes podrán descubrir las últimas tendencias en diseño, tecnología y sostenibilidad de un sector que vive un momento de renovación.

En esta edición participarán una treintena de marcas, que presentarán 350 coches nuevos y alrededor de 180 seminuevos y de kilómetro cero en 6.500 m² de exposición interior y otros 2.000 m² en exterior. Entre ellas, KGM, Subaru, Skoda, KIA, BYD, Cupra, SEAT, Citroën, Opel, Peugeot, Mercedes-Benz, Renault, Dacia, Audi, Volkswagen, Volvo, Hyundai, Ford, Mazda, Nissan, BMW, Mini, MG, Toyota o Lexus.

Otra novedad es que el Salón contará con un espacio de exposición y venta de motocicletas. De ellas, nueve marcas se comercializan por primera vez en Extremadura y se exhibirán al menos siete modelos nuevos que llegarán al mercado en el último trimestre del año. «Todos los vehículos expuestos tienen las últimas tecnologías de ayuda a la conducción, de infoentretenimiento y con todas las opciones de tecnología de combustión del mercado», destaca Francisco Pantín, presidente de Aspremetal.