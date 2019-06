La Sala Europa de Badajoz muestra el 'collage' urbano de Jesús Pizarro El artista trabaja con el papel de los anuncios publicitarios callejeros para formar nuevas formas y texturas ANTONIO GILGADO Badajoz Sábado, 8 junio 2019, 09:43

Subliminal es aquello que se percibe sin tener conciencia de que lo observas. A Jesús Pizarro le ocurre con los carteles publicitarios de la calle. Figuras, colores o tipografías que se amontonan en cada rotonda.

Las estampas se transforman con el paso del tiempo. Se deterioran. Pierden color y las capas que se superponen forman composiciones atractivas.

Pizarro asumió el reto artístico de hacer algo parecido. Se fijó en anuncios callejeros. Carteles de conciertos, tipografía fluorescente de circos o estampas llamativas de eventos. Y empezó a pegar, despegar, repegar, rascar con el cúter... Y en ese proceso surgió lo que ahora se puede ver en la Sala Europa hasta mediados de julio.

Cada obra es independiente, pero todas guardan el mismo proceso de elaboración.

A este trabajo lo ha titulado 'Una herida del tamaño de un dátil'. La idea la sacó de un poema de José María Cumbreño. Tras el primer rasgado sobre el papel uno encuentra sustratos sobre los que detenerse. Una herida, por ejemplo. «Me gustan mucho las tensiones entre extremos. Hacer y deshacer. Y en ese ejercicio de hacer y deshacer construyes nuevas formas». Lo difícil, aclara, es ponerle el freno. «En realidad es lo más apasionante».

En 'Una herida del tamaño de un dátil', el material de trabajo se encuentra en la calle y el artista asume el desafío de darle forma para que el público perciba esa transformación. Pizarro vuelve de nuevo a la lucha entre contrarios. Algo que viene en el exterior, gracias a la intervención, llega a la sala, pero siempre sin perder la referencia callejera.

Hay piezas con lavado de colores, símbolos fácilmente reconocibles que contrastan con fondos vibrantes o tipografías que conforman un mensaje propio.

En este entramado de formas y colores resueltos con técnicas de 'collage' juega a descontextualizar las imágenes. El cartel de un circo ya no anuncia un espectáculo, ahora asume un nuevo lenguaje.

Pizarro ganó el año pasado el Premio Ciudad de Badajoz de Pintura con 'Barrio'. Trabaja el 'collage' y no descarta la escultura. Desde hace años colecciona laterales de las cajas de madera de fruta para formar cuadros. Jugar con las letras y los colores, pero con más volumen.

Pizarro es de Miajadas y enseña en la Escuela de Arte de Mérida. «Lo que me da de comer es ser profesor, pero lo que realmente me mantiene vivo es esto. Me apasiona». A los alumnos les pide como ejercicio académico que aprovechen lo que ofrece la calle para una forma una creación.

'Una herida del tamaño de un dátil' ya estuvo en Mérida y es muy probable que también pase por Cáceres tras el verano.

En la inauguración de ayer participó Francisco Pérez Urban, el director general de Museos y Bibliotecas de la Junta. Para el director general hay que atender tanto a los artistas que están empezando como a los ya consagrados. «Solo unos pocos se dedican a esto, pero son imprescindibles para nosotros».

A Pizarro lo definió como un artista con el corazón dividido entre la docencia y la creación artística, lo que le confiere una visión más amplia de la creación.