A Guillermo Pretel, de cinco años, le encanta observar cómo lo gusanos de seda se le enganchan al dedo. No se caen, pero se quedan ... colgando y parece que se van a precipitar al vacío. A su hermana Carla, de nueve años, le encanta verlos crecer. Cada lunes, lleva su caja agujereada a la Compañía de María para que sus compañeros compartan la experiencia.

Sus gusanos crecen y engordan. El problema es que solo comen hojas de moreras. Los dos hermanos acuden con su padre, José Antonio, a la parte baja de Cerro Gordo, junto al puente, donde hay un árbol enorme.

Pero la ciudad donde un barrio lleva el nombre de este árbol no cuenta con demasiados ejemplares. Son cada vez menos frecuentes porque sus frutos manchan el pavimento. De ahí que prácticamente hayan desaparecido del casco urbano.

Ahora se pueden ver dos variedades relativamente nuevas. Una es la 'fruitless', sin fruto, que se encuentra en el paseo del río de la margen izquierda, entre los puentes real y la Universidad. Se pueden coger sus hojas en la nueva urbanización frente a la Universidad. Los constructores optan por él porque da una sombra muy densa y tiene un crecimiento muy rápido. Estos han sido los últimos en incorporarse a la ruta de los gusanos de seda en Badajoz.

Quienes han tenido estos invertebrados en casa señalan a la carretera de Sevilla, a un árbol frondoso muy cercano a la nave de Merkamueble. Lo apunta José Antonio Llerena, que este sábado paseaba entre las moreras del paseo del Rivillas. Una vez terminado el parque y cruzado el puente que une la carretera de Sevilla con Cerro Gordo se abre un largo paseo con estos árboles a ambos márgenes que acaba en la pasarela metálica sobre el arroyo de San Gabriel.

En el parque del río Guadiana, hay otra variedad, la kagayamae, que tiene menos frutos que la variedad clásica. Esa última es la que se encuentra en el parque de Castelar. Se llama morera péndula, y ha sido lugar de excursión para profesores y escolares cada primavera.

Las hojas frescas siguen siendo el alimento más recurrente para estos animales, aunque en el mercado ya ofrecen pienso para ellos. Es importante además que las moreras no lleven mucho tiempo arrancadas para que conserven el agua. Es de ahí de donde los gusanos se hidratan. Hay quien les rocía un poco de agua para mantener la humedad.

La imagen de los niños con las cajas de zapatos agujereadas por las calles eran muy típicas en los años 70 y 80. Vuelven a verse y, según dicen los expertos en naturaleza, es una buena manera de acercar a los niños al cuidado de los animales.

El biólogo Gonzalo Albarrán regenta en Badajoz Mucho Bicho, una escuela de educación ambiental con talleres y zooterapia para distintas dolencias. También dirige la oenegé Rescatex, una asociación con la que cuida de animales exóticos abandonados en Badajoz.

Este pacense indica que el gusano de seda requiere de poca atención y no sufre. «Los niños aprenden sobre responsabilidad de cuidar animales y ven directamente la metamorfosis, que es muy chula».

El mayor cuidado que hay que tener con estos invertebrados es que no les falte de comer. Si uno se queda sin hojas de morera y no tiene a mano, puede recurrir a las de ortiga. Pero solo durante un día o dos como mucho. La ventilación permanente, con agujeros en las cajas, es imprescindible. No hace falta que sean de cartón, pueden ser de pvc. Pero los agujeros no pueden faltar.

Seis semanas de larvas

En las seis semanas que suelen vivir las larvas (gusanos) antes de convertirse en capullos pueden mudar de piel hasta cinco veces. Por eso a veces uno abre la caja y da la sensación de ver a uno muerto. En realidad es solo la piel.

La parte positiva, señala Gonzalo Albarrán, es que sus desechos «ni huelen ni transmiten enfermedades» y son animales que no sufren ni hay que sacarlos de paseo. Tampoco requieren de revisiones veterinarias y en la mayoría de los casos se consiguen entre compañeros de colegio o amigos. No hay un concepto mercantilista en torno a este animal que solo vive unas semanas.

Aunque su origen esté precisamente en la industrial textil y en la hemeroteca quedan anuncios de los años 60 de Hytasa en Extremadura para fomentar la industria sedera. El cronista oficial de Guadajira, José Manuel Jerez Linde, dedicó el artículo titulado 'Moreras, gusanos de seda e industria textil en la antigüedad' a su producción. De hecho, fue un trabajo en los pueblos de colonización, donde hoy es fácil toparse con estos árboles. En las pedanías que tiene Badajoz no hay problemas para alimentarlos.

De todas formas, hoy en día siguen estando presentes en el mercado. No solo para tejer seda, sino también en alimentación para aves como cernícalos y reptiles como camaleones. «Son muy nutritivos», dice el biólogo.

Lo normal, señala Gonzalo Albarrán, es que haya que despedirse de los gusanos en poco más de en un mes porque ya se hayan convertido en capullos. Aunque hay quien es capaz de mantener un par de generaciones en casa. Para ello es necesario cuidar de las larvas (gusanos), respetar los capullos y ver salir unas mariposas blanquecinas similares a las polillas que no viven muchos días. Solo los imprescindibles para poner huevos. Ese es su único objetivo. Su boca es muy pequeña y muchas veces ni la tienen, explican desde Mucho Bicho, así que no hay que encariñarse demasiado con ellas. Pero pueden llegar a poner cientos de huevos.

De ahí el reparto entre compañeros de clase. Es el otro ciclo de los gusanos de seda, que necesita que Badajoz mantenga la ruta de moreras para que no se pierda la tradición de cada primavera.