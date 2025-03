La rotura de una tubería de agua provoca microcortes de luz en Cerro Gordo

«El ascensor se queda parado», «las luces saltan a medianoche», «me levanto con todos los relojes de la casa cambiados». Estas son algunas de ... las quejas más recurrentes entre los vecinos de Cerro Gordo en el último mes.

Desde hace más de tres semanas, los habitantes de este barrio de Badajoz sufren microcortes intermitentes en el suministro de la luz.

Estas interrupciones no siguen ningún patrón de horario y su duración es de entre treinta segundos y dos minutos. Pasado este tiempo, la situación vuelve a la normalidad.

Endesa informa a HOY que en un principio lo relacionaban con las mejoras que la compañía eléctrica estaba haciendo en el barrio. Sin embargo, debido a la insistencia de los ciudadanos han hecho un recorrido por la red eléctrica y ahora consideran que puede tratarse de un vertido de una tubería de agua en uno de los edificios afectados.

Fuentes de la empresa aseguran que tan solo se han registrado «cinco o seis cortes de luz en el último mes», pero los vecinos insisten en que han sido más y la situación continúa.

Desde la compañía confirman que están en contacto con los vecinos para «hablar con los responsables de la tubería y poder solucionar el problema lo más rápido posible».

Diferentes afectados

No todos los hogares y comercios de la zona sufren los cortes con la misma intensidad: hay vías en las que solo suceden en los portales pares, mientras que los impares desconocen el suceso, como es el caso de la calle Lady Smith, una de la principales de la barriada.

Sergio García es uno de los vecinos de la vía afectada parcialmente. Sin embargo, él afirma que está teletrabajando desde casa, «y por el momento no he tenido ningún corte», afirma. En una calle cercana a esta, los cortes no han afectado a los inmuebles hasta hace una semana.

Es el caso de Francisco José Samina, que reside en una calle perpendicular a Lady Smith que solo sufre interrupciones en el lado par y que sí está notando estos cortes. Este vecino comunicó la incidencia a la compañía eléctrica ayer.

«Cuando he llamado les he dicho que sabía que había otros vecinos afectados y lo único que me dicen es que mi reclamación es la primera incidencia que tramitan por este motivo», explica Samina. «Sin embargo, me han dicho que vendrá un técnico a observar la incidencia en todo el barrio, no solo en mi edificio».

El presidente de la Asociación de Vecinos de Cerro Gordo, Antonio Osorio, es uno de los afectados por estos microcortes intermitentes. Indica que solo percibe los cortes «porque la hora del microondas se cambia», sin que le afecte en nada más.

Los cortes difieren entre los diferentes inmuebles ya que algunos tan solo han sufrido «cortes esporádicos en la última semana» y otros han llegado a verse afectados «hasta por tres cortes en tan solo quince minutos» en el último mes.

Los afectados están tomando medidas para evitar que los aparatos eléctricos puedan sufrir daños. «He desconectado el termo de la luz para evitar que se funda si se vuelve a ir», añade Francisco José Samina.

Por el momento se desconocen grandes daños en las propiedades, pero el temor por los cortes no cesa entre los vecinos, que esperan que «sea cual sea la procedencia del problema», se solvente «a la mayor brevedad».