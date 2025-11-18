HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reparación de la avería en el acerado de San Atón.
Reparación de la avería en el acerado de San Atón. Ángel Márquez

La rotura de una tubería en el centro de Badajoz provoca una inundación en San Atón

Se quedaron sin agua durante varias horas los edificios situados entre el número 2 y 9 de la céntrica plaza

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:47

Comenta

La rotura de una tubería de fibrocemento en el centro de Badajoz provocó anoche una inundación en la plaza de San Atón. La avería se registró minutos antes de las nueve de la noche, cuando el acerado reventó en un punto próximo a la sede del Colegio de Abogados y un vecino del Casco Antiguo avisó a la Policía Local.

La proximidad del acceso al parking subterráneo hizo que el agua corriera hacia su interior.

Desde Aqualia indican que el suministro de agua estuvo afectado hasta las tres de la madrugada. Se quedaron sin servicio los edificios situados entre el número 2 y 9 de la céntrica plaza.

Momentos posteriores a la rotura. HOY

Los operarios han estado trabajando varias horas y de madrugada la avería había quedado resuelta, precisa la empresa concesionaria del servicio. El tramo afectado se sustituyó por otro de polietileno. Queda pendiente el arreglo del acerado, que esta mañana estaba acotado con vallas.

Tuberías antiguas

Tras la racha de averías sufrida este verano en distintos barrios de la ciudad, Aqualia explicó que entre el 70 y el 80% de las tuberías de la capital pacense son antiguas, por lo que resultan especialmente vulnerables.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  3. 3 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  4. 4 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  5. 5

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  6. 6 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  7. 7

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»
  8. 8 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz
  9. 9 El pueblo de Extremadura que transporta a la tierra de los Hobbits
  10. 10

    La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La rotura de una tubería en el centro de Badajoz provoca una inundación en San Atón