La rotura de una tubería en el centro de Badajoz provoca una inundación en San Atón Se quedaron sin agua durante varias horas los edificios situados entre el número 2 y 9 de la céntrica plaza

Ángela Murillo Badajoz Martes, 18 de noviembre 2025, 09:47 Comenta Compartir

La rotura de una tubería de fibrocemento en el centro de Badajoz provocó anoche una inundación en la plaza de San Atón. La avería se registró minutos antes de las nueve de la noche, cuando el acerado reventó en un punto próximo a la sede del Colegio de Abogados y un vecino del Casco Antiguo avisó a la Policía Local.

La proximidad del acceso al parking subterráneo hizo que el agua corriera hacia su interior.

Desde Aqualia indican que el suministro de agua estuvo afectado hasta las tres de la madrugada. Se quedaron sin servicio los edificios situados entre el número 2 y 9 de la céntrica plaza.

Ampliar Momentos posteriores a la rotura. HOY

Los operarios han estado trabajando varias horas y de madrugada la avería había quedado resuelta, precisa la empresa concesionaria del servicio. El tramo afectado se sustituyó por otro de polietileno. Queda pendiente el arreglo del acerado, que esta mañana estaba acotado con vallas.

Tuberías antiguas

Tras la racha de averías sufrida este verano en distintos barrios de la ciudad, Aqualia explicó que entre el 70 y el 80% de las tuberías de la capital pacense son antiguas, por lo que resultan especialmente vulnerables.

Temas

Agua