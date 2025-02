El roscón de Reyes se atraganta sin chocolate en Badajoz

La pandemia hizo que el tradicional reparto del roscón de Reyes y la chocolatada del Ayuntamiento de Badajoz tuviera que suspenderse. El año pasado, ya ... sin restricciones, se suprimió la chocolatada por aquello de las prevenciones. Y el mítico sorteo de regalos, otro de los alicientes, solo tuvo un premio. Sin embargo, este año, no ha habido ni chocolate, ni regalos. Ni colas, porque ha asistido muy poca gente.

Según el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, el hecho de haber ampliado las zonas de reparto en la plaza de San Francisco, donde se ha celebrado siempre el evento, ha hecho que las colas sean menores. Los asistentes, exiguos, no opinan lo mismo.

«Es una pena que estemos perdiendo la tradición. Esto antes estaba lleno, colas inmesas, y va cada vez a peor, no hay nadie, no hay ambiente», ha afirmado María José Ramilo, que ha estado varios años asistiendo al reparto del roscón. Ella cree que no se hace la chocolatada ni el sorte porque, según sus propias palabras, «el Ayuntamiento no quiere gastar, y mira que pagamos impuestos. El año pasado fue igual, pero es lo que han decidido. Es una pena».

8.200 porciones de roscón

Este año, el Ayuntamiento de Badajoz ha comprado 850 roscones de todo tipo: normales, sin gluten, sin azúcar. En total, calculan, 8.200 porciones para todos los vecinos que se quieran acercar a la plaza. Quizá demasiado para la gente que ha acudido a la llamada. De todos modos, lo que sobre, irá destinado a comedores sociales para que nadie se quede sin su porción.

Pero ¿por qué prescindir del sorteo? Según Paloma Morcillo, concejala de Cultura, en declaraciones al diario HOY, en años anteriores la gente asistía solo a este evento y veían tirados por la calle los trozos de roscón de Reyes. Los vecinos solo querían los regalos. «Y eso no puede ser. Hay necesidades y tenemos que compartir la ilusión. Si quieren chocolate, hay en los puestos, que tenemos que apoyarnos entre todos».

Al igual que Gragera, Morcillo, ha explicado, por otro lado, que se ha decidido prescindir de la chocolatada porque «es más ilusionante» tener el roscón y compartir. «Hay que apoyar también a la hostelería, echarles una mano, y acudir a los puestos de San Francisco para animar la economía local».

María José Margullón, que lleva años asistiendo a la plaza de San Francisco con su familia –«es una tradición para todos nosotros», ha apuntado–, no está de acuerdo con la concejala: «Yo llevo viniendo muchos años y nunca he visto eso de tirar los trozos del roscón. De hecho, yo nunca asistía al sorteo porque eran demasiadas colas. No sé por qué la gente ha decidido no venir, pero es verdad que está más vacío».

Sobre la chocolatada, ha añadido: «Era mejor cuando la daban gratis, claro, pero si no hay no pasa nada, hay que apoyar a los hosteleros».

«El sorteo era lo que daba vida»

Por último, el alcalde de Badajoz ha señalado que, el año pasado, bajando del Ayuntamiento camino a San Francisco, veía cómo todos los vecinos que subían hacia el Casco Antiguo iban con un trozo de roscón en la mano. «También parecía que no había tenido éxito, y al final se consumió casi todo», ha asegurado.

«Es una pena, una verdadera pena que se pierdan estas tradiciones», ha indicado, con pesar, el matrimonio formado por Ricardo Venera y Joaquina Santana. Personas mayores que llevan «toda la vida» yendo a por su trozo de roscón. «Se están perdiendo muchas cosas, no solo esta».

Ambos creen que la gente no ha asistido por el sorteo, que era «lo que daba vida». Y que el chocolate, al menos, también daba « algo más de vidilla», al evento. «Esa es la verdad. Porque aunque dieran el chocolate gratis también la gente se iba luego a tomar café. Al menos el roscón está bueno. Pero comértelo así, en seco…».