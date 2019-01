El roscón de Badajoz desborda San Francisco La cola para coger una porción de roscón de Reyes llegaba ayer hasta la plaza Minayo. :: j. v. arnelas Miles de personas hicieron largas colas para tomarse el dulce de Reyes en el desayuno más multitudinario que se recuerda MIRIAM F. RUA Domingo, 6 enero 2019, 09:13

En Badajoz, el desayuno es casi una religión y ayer, como peregrinos, los pacenses soportaron estoicamente a pie quieto su turno para comerse el roscón de Reyes. Fue sin duda, el desayuno navideño más multitudinario que se recuerda.

El paseo de San Francisco se vio desbordado por las miles de personas que se acercaron a comer el tradicional roscón. Había tres puestos en los que se repartieron 8.100 porciones de roscón y 500 litros de chocolate caliente. De cada stand partían unas colas que llegaron a la plaza Minayo, Juan Carlos I y Menacho. De media, los pacenses tuvieron que esperar casi una hora para probar el roscón.

Almudena Alonso, directora de Asoex, la asociación que anualmente se encarga de repartir el dulce decía ayer que estaba sorprendida por la avalancha de gente que esperaba su turno. «Este año sin duda es el que mas gente ha venido».

No eran las únicas colas, también hubo que esperar en fila india para hacerse con uno de los mil regalos que se repartían en el templete -aportado por HOY y el Ayuntamiento- e incluso para sacarse la foto en el trineo navideño.

Pero las colas no fueron un problema. Los que fueron a desayunar ayer a San Francisco no tenían prisa. Muchos lo ven ya como una tradición de la Navidad que sirve para pasar una jornada en familia, perros abrigados incluidos. Hubo muchos que incluso hicieron la cola dos veces para ver si el huevo sorpresa les deparaba un regalo extra de Reyes. «Ya me he comido el roscón y ahora voy a ponerme en la cola otra vez a ver si me toca algo», confesaba Lucía Cortés, de 15 años.

A Beatriz Chaves le tocó en el huevo sorpresa una jarra de agua. «Hemos estado en la cola una hora pero se hace ameno porque he venido con mi familia y además me ha tocado premio».