Rosalía no puede salir a la calle

Rosalía Beltrán no pierde la esperanza de volver a salir a la calle sin la ayuda de sus amigos. Tiene de su parte la Ley de Propiedad Horizontal y a la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEx), pero sus vecinos no parecen muy dispuestos a construir la plataforma que ella necesita.

El proyecto que le daría libertad cuesta 18.000 euros. Estuvo a punto de salir adelante antes del verano, pero el inesperado rechazo de sus vecinos mantiene paralizada la obra. «Hay quien me ha llegado a decir que me vaya a una casa baja, pero yo tengo aquí mi piso y me resisto a marcharme. Eso sin contar el dinero que me costaría un traslado».

Rosalía Beltrán de la Cruz tiene 70 años y durante buena parte de su vida trabajó como profesora en la Compañía de María. Hasta allí podía llegar a pie cuando era más joven puesto que su bloque ocupa el número 1 de la calle Virgen de Fátima, entre Puerta Pilar y la avenida de Pardaleras. Pero hace ahora 30 años comenzó a sufrir problemas físicos. Al principio no eran demasiado importantes, pero la artritis reumatoide que padece ha ido mermando sus capacidades. Con 55 años le concedieron una invalidez absoluta. Le diagnosticaron un 53% de invalidez que ha seguido avanzando.

La artritis no le impide andar, pero limita sus movimientos. «Puedo caminar hasta la esquina de la calle, pero no ir al banco o a la compra. Para eso viene una amiga que me recoge en el coche. Salgo cada semana o cada quince días».

Lo más fácil para ella sería usar una silla de ruedas eléctrica, pero no puede hacerlo porque el ascensor se detiene en un descansillo con seis escalones. «Con esfuerzo puedo bajarlos a pie, pero yo sola no puedo bajar la silla».

Su madre sufrió un problema de movilidad similar y en los últimos años de vida permaneció «enclaustrada». Eso sucedió hace 20 años y ya entonces buscó sin éxito una solución de accesibilidad. Con el paso de los años han mejorado las soluciones técnicas y ahora existen plataformas capaces de bajar una silla de ruedas.

Desde la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEx) confirman que el problema es común en los bloques antiguos en los que el foso del ascensor se situó por encima de la cota cero, sin excavar. Eso obligaba a construir varios escalones para salvar el desnivel entre la puerta del ascensor y la calle.

Hace ahora cinco años, la Oficina Técnica de Accesibilidad se desplazó al edificio para buscar una solución constructiva que pasa por instalar esa plataforma. Pero la actuación lleva paralizada desde entonces y hasta poco antes del verano no fue aprobada por la comunidad de propietarios.

Ese día, Rosalía se sintió aliviada. Pero pocos días después todos sus vecinos se reunieron para anular el acuerdo y redactar un escrito en el que plantean varias objeciones.

La principal hace referencia a la anchura que tendría ese último tramo de escalera. Afirman que sólo quedaría un hueco de 80 centímetros que sería insuficiente si tuvieran que evacuar el edificio, en el que el resto de las escaleras tienen una anchura de 90 centímetros.

Desde la OTAEx se asegura que el proyecto que ellos realizaron se adecua a las normativas en vigor y se anima a los vecinos a cambiar su postura. Además, la Ley de Propiedad Horizontal contempla la obligatoriedad de realizar este tipo de actuaciones y fija en doce cuotas de comunidad el máximo que está obligado a pagar cada propietario, aunque hay edificios en los que los vecinos aceptan que se divida el importe completo entre todos los propietarios porque entienden que la obra los beneficiará a todos.

En el bloque de Rosalía la cuota es de 70 euros, por lo que cada dueño tendría que abonar 840 euros. Sin contar a la vecina que demanda la actuación, los nueve vecinos pagarían 7.560, por lo que Rosalía asumiría los 10.440 restantes. «Yo estoy dispuesta a pagarlo», asegura.

Pero la comunidad de propietarios todavía no ha dado el visto bueno. Escribieron a la Junta de Extremadura y a la OTAEx para que les garantizaran que la plataforma respeta la legalidad. Desde la Junta ya les han respondido que no hay inconveniente y la OTAEx también defiende la actuación. «Recuerdo un presidente de comunidad que se negó durante años y un día vino a nuestra oficina a pedir ayuda porque su mujer tenía que utilizar una silla de ruedas. Me pidió disculpas y se dio cuenta del error», recuerda el presidente de Apamex, Jesús Gumiel, quien espera que finalmente se imponga el sentido común.