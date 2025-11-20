HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de noviembre, en Extremadura?
La periodista de HOY Rocío Romero moderando el encuentro de Rosa Díez en Badajoz. ÁNGEL MÁRQUEZ

Aula de Cultura HOY

Rosa Díez en Badajoz: «La división entre españoles que existe hoy empezó con Zapatero»

Rosa Díez presentó en Badajoz su último libro centrado en su análisis del legado del presidente contra quien perdió las primarias socialistas

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:49

Comenta

Rosa Díez afirma que comenzó a escuchar comentarios en distintos ámbitos que indicaban que «todo había comenzado con Zapatero» y por eso decidió escribir un ... libro, para explicar qué era ese todo que ella vivió de cerca porque perdió las primarias del PSOE contra José Luis Rodríguez Zapatero. Veinte años después asegura que ese fue un punto de inflexión para España y que fue él quién comenzó la brecha que actualmente se ha acentuado en el país.

