Rosa Díez en Badajoz: «La división entre españoles que existe hoy empezó con Zapatero»

Rosa Díez afirma que comenzó a escuchar comentarios en distintos ámbitos que indicaban que «todo había comenzado con Zapatero» y por eso decidió escribir un ... libro, para explicar qué era ese todo que ella vivió de cerca porque perdió las primarias del PSOE contra José Luis Rodríguez Zapatero. Veinte años después asegura que ese fue un punto de inflexión para España y que fue él quién comenzó la brecha que actualmente se ha acentuado en el país.

«Zapatero es el tumor original de lo que ahora pasa en España, la ruptura, la división entre españoles, el odio», afirmó ayer Rosa Díez que aseguró que vivió de cerca los debates sobre esa estrategia cuando aún estaba en el PSOE. «Y Sánchez es la metástasis», añadió la política y escritora que incidió en que el legado de Zapatero tiene mucho que ver con lo que ocurre con el actual Gobierno.

La que fue jefa de jefa de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo y cofundadora de UPyD hizo estas declaraciones ayer en Badajoz donde presentó su último libro ''La sombra: Memoria Histórica de Zapatero', editado por Plaza & Janés. Díez dio a conocer su libro en una charla ofrecida dentro del proyecto Aula de Cultura HOY que se celebró en la sede de Cajalmendralejo, en el Paseo de San Francisco.

Críticas a la negociación con ETA

La moderadora, la periodista de HOY Rocío Romero, destacó que el Aula de Cultura HOY es un espacio para la conversación y el diálogo para hablar de temas de interés para todos. Esta cita cuenta con el patrocinio de Cajalmendralejo, Conesa y la Fundación Vocento.

Romero preguntó a Díez si cree que la situación actual sería distinta si ella hubiese ganado las primarias, a lo que la escritora afirmó que hubiese sido distinto siempre y cuando hubiese ganado otro que no fuese Zapatero, por ejemplo Bono.

«Llego con la decisión tomada de deslegitimar la transición y a uno de sus principales artífices, la derecha», afirmó. «Si no hubiese habido esa sectarización la llamada a rodear las sedes del PP con 193 muertos no se hubiese producido», comentó sobre las protestas tras los atentados del 11M y las elecciones que se llevaron a cabo unos días después.

Díez asegura que el legado de esos años ha sido la «ruptura de los consensos básicos, la zanja entre españoles, el odio a la mitad de España» y que Pedro Sánchez continúa con acciones que se iniciaron entonces, como tratar de influir en los tribunales de justicia. También ha sido crítica con Mariano Rajoy al que ha reprochado que solo se centró en la gestión económica sin reparar los problemas que existían en otros ámbitos.

«España es una democracia muy joven, muy imberbe y no se ha hecho pedagogía democrática. La gente cree que la democracia es ir a votar cada cuatro años y no es eso, se cultiva cada día», dijo la fundadora de UPyD.

Gran parte del libro y de su intervención en el Aula de Cultura HOY se centró en criticar la negociación con ETA que calificó como «la gran traición». Para Díez «ETA ya estaba derrotada social y operativamente y Zapatero la rescata», ha afirmado.

A preguntas de Rocío Romero sobre si la banda ha desaparecido del todo, Díez afirmó que no. «Ahora no matan, pero nos gobiernan, que es para lo que nos mataban. Lo más peligroso es la legitimación», lamentó.

Tras la presentación del libro. Díez respondió preguntas de los asistentes, que llenaron la sala de conferencias, y luego firmó libros.